الحكمة اللبناني يهزم الوحدة السوري في بطولة «السلة العربية»

حقق فريق الحكمة اللبناني انتصاراً مستحقاً على الوحدة السوري بفارق 14 نقطة وبنتيجة (102-88)، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء، لحساب منافسات المجموعة الرابعة في ختام دوري مجموعات بطولة الأندية العربية لكرة السلة، المقامة حالياً على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد حتى السادس من أغسطس المقبل، بمشاركة 16 فريقاً.

كم شهدت نفس الجولة، فوز الريان القطري على البشائر العماني بنتيجة (88-79)، فيما حقق السيب العماني لانتصاره الأول وجاء على حساب الميناء اليمني بواقع (84-80).

وأكد الريان القطري أحقيته بصدارة فرق مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، بفارق نقطة واحدة عن الحكمة اللبناني في المركز الثاني، وتراجع الوحدة السوري للمركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق النقطة عن البشائر العماني في المركز الرابع.