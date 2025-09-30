الوحدة يعود من ملعب تراكتور بنقطة ثمينة

تعادل الوحدة مع تراكتور سازي تبريز الإيراني من دون أهداف، أمس، على استاد يادغار إمام في تبريز، في الجولة الثانية من مباريات مرحلة الدوري لمنطقة غرب آسيا ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع «العنابي» رصيده إلى أربع نقاط، بينما رفع تراكتور رصيده إلى نقطتين.

وقدّم الوحدة مباراة قوية، حيث أهدر العديد من الفرص على مدار الشوطين، ولكن كاد أن يستقبل هدفاً في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، من كرة سددها توميسلاف وارتدت من العارضة، ليعود «العنابي» بنقطة ثمينة من إيران.

وأجرى المدرب البرتغالي، خوسيه مورايس، تغييرين على تشكيلة «العنابي» التي خاضت مباراة الفريق أمام الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين، حيث دفع بإبراهيما ديارا بدلاً من عمر خريبين الذي غاب عن اللقاء لظروف خاصة، وأوغبو بدلاً من جونكالو دي أوليفيرا، بينما حافظ على استقرار التشكيلة بمشاركة تسعة لاعبين، وهم: محمد الشامسي، وعلاء زهير، وبيمينتا، وروبن، وجادسوم، وتاديتش، ومحمد قرباني، وفاكوندو دانيال، وكايو كانيدو.

وفرض الوحدة طريقة لعبه في أول 15 دقيقة من اللقاء، حيث ضغط على لاعبي تراكتور في أرجاء الملعب كافة، ما أسهم في غياب الخطورة عن مرمى الحارس محمد الشامسي، وكاد علاء زهير أن يحرز الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة لعبها دوسان تاديتش، وقابلها المدافع الدولي برأسه، لكن الكرة مرّت بجوار القائم (21).

وواصل «العنابي» أفضليته في اللقاء، بعدما اعتمد على الهجمات السريعة التي يقودها تاديتش، حيث لعب كرة عرضية جميلة، ولعبها فاكوندو برأسه، لكن حارس تراكتور تصدى للكرة (31).

من جهته، دخل تراكتور أجواء اللقاء في الدقيقة 36، حيث لعب دانيال كرة عرضية ولعبها مهدي هاشم برأسه، لكن بيمينتا أبعد الكرة من أمام المرمى، وبالطريقة نفسها أنقذ شجاع خليل زادة مرمى تراكتور من فرصة هدف محقق من كرة لعبها بيمنيتا وأبعدها المدافع الإيراني قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى (44)، وواصل الوحدة في الشوط الثاني تميّزه في بناء الهجمات، وحصل الفريق على أكثر من ركلة حرة مباشرة وركلة ركنية، لكن دفاع تراكتور أبعد الخطورة من أمام المرمى، بينما سدد محمد قرباني كرة صاروخية تصدى لها حارس تراكتور وأبعدها إلى ركلة ركنية (56)، كما تصدى الحارس علي رضا لكرة خطرة لعبها جادسوم وقابلها فاكوندو برأسه وأمسكها الحارس (65).

في المقابل، شهدت الدقائق الـ10 الأخيرة من اللقاء ضغطاً من صاحب الأرض، وهدد أمير حسين مرمى الوحدة في الدقيقة 84 من كرة سقطت من يد محمد الشامسي، لكن لاعب تراكتور سدد الكرة فوق العارضة، بينما تصدت العارضة لأخطر فرصة للنادي الإيراني من كرة سددها توميسلاف (89)، وحافظ دفاع الوحدة على تماسكه أمام هجمات تراكتور لتنتهي المباراة بالتعادل.

