لقاء أبطال ونخبة بين شباب الأهلي والاتحاد.. والشارقة يواجه السد بسيناريو الغرافة

يخوض شباب الأهلي مواجهة صعبة أمام مضيفه الاتحاد السعودي على استاد «الإنماء»، في الساعة 9:15 من مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا «النخبة»، فيما يحل الشارقة ضيفاً على الغرافة القطري عند الساعة الثامنة على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

في المباراة الأولى، التي تجمع بين بطل الدوري الإماراتي وبطل السعودية، يدخل شباب الأهلي، بقيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا، اللقاء تحت ضغط مضاعف بعد تعادله في الجولة الأولى على ملعبه مع تراكتور الإيراني، وهي نتيجة لم تكن على قدر الطموحات خصوصاً أن الفريق كان الأقرب لحصد النقاط الكاملة أمام جمهوره، لكنه اكتفى بنقطة واحدة.

ويستدعي «فرسان دبي» روح فريق الوحدة الذي نجح في الفوز على الاتحاد 2-1 في الجولة الأولى على استاد آل نهيان، واستغلال حالة الأخير الذي تعرض أخيراً للخسارة أمام النصر 0-2 في الدوري السعودي، ما دفع إدارة النادي لإقالة المدرب الفرنسي لوران بلان.

وفي المباراة الثانية، يتطلع الشارقة، بقيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش إلى تكرار سيناريو فوزه في الجولة الأولى على الغرافة القطري 4-3، في المباراة التي شهدت «سيناريو مجنون»، إذ نجح «الملك» في قلب الطاولة على الفريق القطري بعدما كان الأخير متقدماً بهدفين دون رد في الشوط الأول، ليجمع أول ثلاث نقاط في رصيده.

وكانت آخر مواجهة بين الشارقة والسد قد أقيمت في نوفمبر 2023، وانتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد ضمن دوري أبطال آسيا للأندية موسم 2023-2024، وتعد مباراة اليوم قمة خليجية.

ويمر الشارقة، المتوج بدوري أبطال آسيا 2 في الموسم الماضي، بظروف صعبة للغاية لتراجع نتائجه في دوري أدنوك للمحترفين، وتعرضه لخسارتين متتاليتين أمام عجمان والوصل ضمن الجولتين الرابعة والخامسة ليتراجع ترتيب الفريق إلى المركز العاشر برصيد أربع نقاط فقط، ما يصعّب من مهمته أمام السد صاحب التاريخ الكبير بصفته بطل دوري أبطال آسيا عام 2011، وبطل الدوري القطري الموسم المنصرم.

ويراهن مدرب الشارقة ميلوش على مجموعة من اللاعبين المميزين، مثل كايو لوكاس وراي ماناج وبيرو وفيتا فيتاي وبقية عناصر الفريق.

وفي المقابل، يرغب الغرافة في حصد النقاط الثلاث على ملعبه وأمام جمهوره، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام الشرطة العراقي 1-1 وحصد نقطة واحدة فقط، في وقت تعادل أيضاً في آخر مباراة له بالدوري القطري مع فريق الدحيل من دون أهداف، ويحتل الفريق، الذي يدربه الإسباني فيليكس سانشيز، المركز السادس في ترتيب فرق الدوري القطري برصيد ثماني نقاط، ويضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين، من بينهم حسن الهيدوس وأكرم عفيف.