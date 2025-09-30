بالصف الثاني.. العين يبدأ المشوار الخليجي أمام سترة البحريني

يعود فريق العين إلى ساحة التنافس الخارجي، عندما يستقبل ضيفه سترة البحريني، في السابعة والنصف من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، في افتتاح مشواره ضمن المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، وهي البطولة التي سيخوضها «الزعيم» بالصف الثاني، وفقاً لما أكدته مصادر «الإمارات اليوم».

ويشارك «الزعيم» في المسابقة الخليجية بصفته صاحب المركز الخامس، في الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين، في وقت تأهلت الفِرَق الأربعة الأولى إلى مسابقتي أبطال آسيا النخبة وأبطال آسيا 2.

وسبق لـ«البنفسجي» أن توّج بلقب بطولة الأندية الخليجية مرة واحدة، عام 2001، بعد فوزه في النهائي على ظفار العُماني بهدف دون مقابل سجله اللاعب فهد علي في الدقيقة التاسعة.

وكان النصر ممثل الكرة الإماراتية في النسخة الماضية من البطولة، وقدم مستويات مميزة قبل أن يودّع من الدور نصف النهائي بخسارته أمام القادسية الكويتي.

ومن المنتظر أن تضفي مشاركة العين مزيداً من الزخم على البطولة، نظراً لما يتمتع به الفريق من خبرة قارية وشعبية جماهيرية واسعة على الرغم من توجه الإدارة بمنح الفرصة للاعبين البدلاء لخوض تحدي البطولة.

وفي المباراة الأخرى، ضمن المجموعة ذاتها، يستقبل القادسية الكويتي ضيفه زاخو العراقي، بينما تُستكمل مواجهات الجولة الثانية غداً؛ إذ يلتقي الريان القطري مع ضيفه تضامن حضرموت اليمني، في حين يحل النهضة العُماني ضيفاً على الشباب السعودي.