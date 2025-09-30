تعرّض لاعب الفجيرة عادل وجدان لحادث سير

تعرض لاعب شباب الأهلي السابق ونادي الفجيرة الحالي، اليمني عادل وجدان، لحادث سير أدى إلى أضرار جسيمة في سيارته أثناء عودته بعد المباراة التي خاضها مع فريقه أمام حتا، وانتهت بالتعادل 2-2 في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وأكد إداري الفريق، خليفة غاصب المسماري، لـ«الإمارات اليوم»: «إن اللاعب بصحة وعافية كاملة، ولم يتعرض لأي إصابة تستدعي الذهاب إلى المستشفى»، مشيراً إلى أن «الجهازين الطبي والإداري كانا موجودين في مكان الحادث للاطمئنان على اللاعب، وحرصاً على متابعة اللاعب حتى الوصول إلى مقر النادي».