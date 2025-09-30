حضور جماهيري نادر في مباراة «يونايتد بيرلو» وسيتي في دوري الأولى

شهدت مباراة يونايتد وسيتي، التي أقيمت في ملعب مدينة دبي الرياضية، أول من أمس، في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حضوراً جماهيرياً نادر الحدوث في ملاعب «الهواة» قُدّر بنحو 2500 متفرج، تركزت أنظارهم على المنطقة الفنية الخاصة بكتيبة يونايتد التي يقودها أسطورة الكرة الإيطالية، المدرب أندريا بيرلو، الذي تعاقدت معه إدارة النادي منذ بداية الموسم الحالي، ويقدم عروضاً قوية ستسهم في تزايد الأعداد الجماهيرية في المباريات المقبلة.

وتهافت المشجعون عقب المباريات نحو الأسطورة لالتقاط صور تذكارية معه بعدما كان قد سحر العالم بفنونه مع المنتخب الإيطالي وميلان ويوفنتوس، صانعاً لأفراحهم في الملاعب الأوروبية.

وكانت الجولة الثانية قد سجلت الانتصار الثاني لفرق يونايتد، والإمارات، ودبا الحصن، والعربي، والحمرية، لتحصد العلامة الكاملة بست نقاط في مشوار طويل نحو الصعود إلى مصاف أندية دوري أدنوك للمحترفين، وفي المقابل لاتزال أندية العروبة، وسيتي، ومجد، والذيد، والاتفاق، والجزيرة الحمراء من دون نقاط.

وأسفرت مباريات الجولة الماضية عن فوز دبا الحصن على الجزيرة الحمراء 4-صفر، والإمارات على مجد 3-2، والحمرية على مصفوت 2-صفر، وغلف يونايتد على الذيد بالنتيجة نفسها، وفاز العربي على الاتفاق (3-1)، ويونايتد على سيتي بهدف نظيف، فيما تعادل حتا مع الفجيرة 2-2.

«الإمارات اليوم» ترصد مشاهد لافتة من الجولة الثانية، إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير لمباراة يونايتد وسيتي، على النحو التالي:

الأفضل هجوماً ودفاعاً

نجح فريق دبا الحصن، الذي هبط من دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، في تحقيق انطلاقة قوية بتسجيله ستة أهداف دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ليصبح الأفضل هجوماً ودفاعاً.

عودة «الصقور»

نجح فريق الإمارات «الصقور» في العودة القوية، بعد أن سجل فوزه الثاني في دوري الدرجة الأولى بتفوّقه على مجد 3-2، على العكس من البداية الضعيفة التي سجلها في الموسم الماضي، وخطف الأنظار بإصراره على الفوز عبر «ريمونتادا» مكنته من حصد النقاط الكاملة.

تيكسيرا.. «هاتريك» وصدارة

نجح لاعب نادي الإمارات، البرازيلي فابيو تيكسيرا، في تسجيل أول «هاتريك» في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، في مباراته مع فريق مجد، ما قاده لصدارة ترتيب الهدافين بثلاثية، يليه ستة لاعبين يحمل كل منهم هدفين.

هدف الحمادي.. الأجمل

سجّل لاعب المنتخب الوطني السابق والحمرية الحالي، إسماعيل الحمادي، هدفاً في غاية الروعة، عندما سدد كرته على الطاير في شباك مرمى مجد من موقف صعب يشبه الكثير من أهدافه الجميلة السابقة، ويُعد أجمل أهداف الموسم الحالي.

بطاقة حمراء

شهدت الجولة الماضية منح لاعب نادي الذيد خالد الشيباني البطاقة الحمراء، وهي أول حالة طرد في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، إضافة إلى 11 بطاقة صفراء في جولتين، ويُعد رقماً نادراً يحدث في جولتين مقارنة بالمواسم السابقة.

