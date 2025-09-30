النصر يعاني في الأمام.. 5 جولات بلا بصمة للمهاجمين

يمرّ فريق النصر بأزمة هجومية واضحة، منذ انطلاقة الموسم الحالي في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما فشل مهاجموه في تسجيل أي هدف خلال أول خمس جولات، لتبقى بصمة التسجيل حاضرة فقط عبر لاعبي الوسط والمدافعين، في وقت يطمح «العميد» إلى العودة لدائرة المنافسة على القمة.

وعلى الرغم من التحسّن الملحوظ على الصعيد الدفاعي مقارنة بالمواسم الماضية، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية ظل العنوان الأبرز، وطرح الكثير من التساؤلات حول قدرة الجهاز الفني على إيجاد الحلول في الخط الأمامي.

وسجّل النصر حتى الآن أربعة أهداف فقط، جاءت جميعها من كرات رأسية، حملت توقيع البرازيلي غوستافو (هدفان)، وعبدالله توري، في مرمى عجمان، وآخر الأهداف بتوقيع المدافع ليما.

هذه الحصيلة المتواضعة تبرز التراجع الهجومي الحاد مقارنة بالموسم الماضي، الذي شهد تسجيل 14 هدفاً في أول خمس جولات، والموسم قبل الماضي الذي سجل خلاله الفريق سبعة أهداف في الفترة نفسها، وعلى صعيد المهاجمين، تعرض الإيطالي مانولو غابياديني لإصابة مؤثرة، دفعت الجهاز الفني إلى استبداله بالأرجنتيني رامون ميريز، الذي انتقل هذا الصيف لقيادة خط المقدمة.

يُذكر أن ميريز الذي سجل الموسم الماضي ستة أهداف في 22 مباراة وكان هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي برصيد خمسة أهداف، لم يتمكن بعد من افتتاح سجله التهديفي بقميص النصر، ما زاد من حدة الأزمة.

وفي ختام الجولة الخامسة سقط النصر في فخ التعادل أمام دبا بنتيجة 1-1 على استاد آل مكتوم، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط فقط على جدول الترتيب، وجاء الهدف الرابع للفريق هذا الموسم أيضاً من رأسية، لتبقى معضلة الهجوم قائمة دون حلول واضحة.

واليوم يجد النصر نفسه أمام تحدٍ كبير لإعادة الهيبة إلى خط المقدمة، خصوصاً أن جماهيره تنتظر فريقاً قادراً على المنافسة بقوة لا مجرد الاكتفاء بالمراكز الوسطى، وبينما أثبت الدفاع أنه أكثر صلابة من المواسم السابقة، فإن غياب المهاجم الهداف يبقى العقبة الأصعب في طريق «العميد» خلال موسم يزداد تعقيداً مع توالي الجولات.

خالد عبيد: غياب الفاعلية الهجومية مؤشر سلبي

قال المحلل الفني، خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «إن النصر يعاني بشكل واضح في الجانب الهجومي خلال الجولات الخمس الأولى، إذ لم ينجح في تسجيل سوى أربعة أهداف منذ بداية الموسم».

وأضاف أن «تأخر إدارة النادي في التعاقد مع مهاجم جيد قبل انطلاق الموسم، كان له أثر مباشر في البداية المتعثرة»، مشيراً إلى أن «النصر يمتلك عناصر جيدة في وسط الملعب قادرة على صناعة الفرص، لكن غياب المهاجم القناص الذي يحوّل هذه الفرص إلى أهداف أضعف مردود الفريق الهجومي بشكل عام، وحرمه تحقيق نتائج أفضل».

وختم: «النصر مطالب بإيجاد حلول هجومية، واضحة سواء من خلال دعم الفريق في فترة الانتقالات المقبلة، أو بإعادة ترتيب أوراقه فنياً، لأن استمرار هذا العقم التهديفي سيؤثر في موقعه بجدول الترتيب، ويعقّد مهمته في المنافسة خلال الجولات المقبلة».