الهند بطل «كريكيت آسيا 2025» من قلب دبي

أحرز منتخب الهند لقب كأس آسيا للكريكيت 2025 للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على غريمه منتخب باكستان بخمس ويكيتات، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد دبي الدولي للكريكيت، ليلة أول من أمس، وسط حضور جماهيري غفير.

وحقق المنتخب الهندي انتصاره الثالث على باكستان في النسخة الحالية من البطولة، بعد أن تفوق عليه في الدور التمهيدي، ثم في منافسات «السوبر 4»، قبل أن يؤكد أفضليته في النهائي الحاسم.

وامتلأت مدرجات استاد دبي بآلاف المشجعين الذين توافدوا من مختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وباكستان، شغفاً بمتابعة الكريكيت، حيث عبروا بعد المباراة عن سعادتهم الكبيرة بالتنظيم والاستقبال في دبي، وأشادوا بسهولة الوصول إلى الاستاد، والانسيابية في الدخول والخروج، مؤكدين أن التجربة كانت استثنائية بفضل التنظيم الاحترافي الذي أشرفت عليه شركة دبي، إلى جانب أجواء الحياة المريحة في المدينة، كما أشاد جمهور اللعبة من المقيمين في الإمارات بالمستوى العالي للتنظيم والاهتمام بالتفاصيل.

ونال التنظيم الإماراتي إشادة واسعة من مسؤولي المجلس الدولي للكريكيت (ICC) والمجلس الآسيوي للعبة، إضافة إلى ممثلي المنتخبات الثمانية المشاركة، مؤكدين أن الإمارات أثبتت مجدداً جاهزيتها لاستضافة كبرى البطولات العالمية.

وكان المجلس الآسيوي للكريكيت قد أسند تنظيم البطولة إلى الإمارات بدلاً من الهند، بسبب الاضطرابات السياسية بين الدولتين الجارتين.