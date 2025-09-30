القيواني: ملامح بطل جديد في أفق السلة العربية بدبي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة مدير البطولة العربية للأندية، فريد القيواني، أن النسخة الـ37 الحالية، المقامة على صالة نادي النصر في دبي، حتى السادس من أكتوبر المقبل، تحمل في آفاقها ملامح بطل جديد.

وقال القيواني لـ«الإمارات اليوم»: «رغم تقارب المستوى الذي ظهرت به الأندية الـ16، والحظوظ المشروعة للجميع، إلا أن الأرقام والإحصاءات تقف شاهداً على ملامح هوية بطل جديد لـ(الأندية العربية) منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 1978، من ضمنها فريق أهلي طرابلس الأكثر جهوزية بناءً على معدلات الأداء الذي قدمها لاعبوه في دور المجموعات».

وأضاف: «أربعة فِرَق موجودة في النسخة الحالية، سبق لها الفوز بلقب البطولة ممثلة في الحكمة اللبناني المتوج في نسختي 1998 و1999، والريان القطري بطل 2014، والكويت الكويتي بطل 2022، والعربي القطري المدافع عن لقبه لنسخة العام الماضي، إلا أن أهلي طرابلس أظهر تفوقاً من حيث معدلات الأداء مقارنة ببقية الفرق، تدفع إلى ترشيحه بقوة لإهداء السلة الليبية أولى ألقابها في البطولات العربية».

وتابع: «أهلي طرابلس وصل البطولة بجهوزية أكبر مقارنة ببقية الأندية، بعد حصده إنجازاً غير مسبوق بتاريخ كرة السلة الليبية والعربية، وتتويجه بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية (إنتركونتننتال) بفوزه على فلامنغو البرازيلي (91-82) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مقارنة ببقية الأندية القادمة من معسكرات خارجية، أو التي تستثمر مشاركتها في البطولة ضمن مراحل إعدادها للمواسم المحلية في بلدانها واستحقاقاتها الإقليمية».

وقال: «أظهر لاعبو أهلي طرابلس التزاماً كبيراً على أرضية الملعب، وصدارة مستحقة لمجموعته الثانية، مع معدلات نجاح للرميات الثنائية بنسبة 62%، بجانب معدل نجاح للرميات الثلاثية 37.2%، مقارنة بحامل اللقب العربي القطري المتصدر بدوره مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة، واكتفى بمعدل نجاح عن الرميات الثنائية 52.5%، ورميات ثلاثية 35.5%».

4 مباريات في ختام دور المجموعات

يُسدل الستار، اليوم، عن دور المجموعات، بإقامة أربع مباريات، تستهل الأولى في الثانية ظهراً بلقاء الريان، متصدر المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، أمام البشائر متذيل المجموعة برصيد نقطتين، على أن يتبع، في الساعة الرابعة، بلقاء الميناء اليمني والسيب العماني.

وفي الساعة السادسة يلتقي الحكمة اللبناني والوحدة السوري، المتشاركان الرصيد نفسه (ثلاث نقاط)، على أن تختتم الجولة في الثامنة بلقاء العربي وكاظمة.