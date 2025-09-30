عادل خالد ينهي «مونديال إيطاليا» للشراع في المركز الخامس

اختتم لاعب المنتخب الوطني ونادي الحمرية للشراع الحديث، عادل خالد، مشاركته في بطولة العالم للماسترز لفئتي «إلكا 6» و«إلكا 7»، بالمركز الخامس، في البطولة التي استضافتها مدينة «فورميا» الإيطالية، منذ 19 الجاري، ونافس على ألقابها 500 من نخبة لاعبي العالم.

وقال خالد لـ«الإمارات اليوم»: «قوة المنافسة وسط مشاركة نخبة أبطال العالم، بجانب تقلبات عوامل الطقس، حرمتني الصعود مجدداً لمنصات التتويج، والاكتفاء بالمركز الخامس».

وأوضح: «دخلت المنافسات بعد أيام من تتويجي بطلاً للدوري الأوروبي للشراع للموسم الثاني على التوالي في ختام المنافسات التي جرت في مدينة (كومو) الإيطالية، إلا أن تقلبات الطقس صعبت من المهمة، وحرمتني تكرار إنجازاتي في بطولات العالم، بعد برونزية أستراليا في (إلكا 6) للعام الماضي، وسبقت بحصدي في تايلاند عام 2023 لفضية (إلكا 7) وجاءت بعد أسبوع من حصدي برونزية (إلكا 6) في البطولات ذاتها، إضافة إلى برونزية المكسيك نسخة 2022 في منافسات (إلكا 7)».

وأضاف: «أتطلع لاستثمار الخبرات المكتسبة، سواء في الدوري الأوروبي وبطولة العالم في القادم من الاستحقاقات، في سبيل العودة والتجهيز مجدداً لبطولة العالم المقبلة في اليونان».