الوحدة يعود من إيران بنقطة ثمينة

تعادل الوحدة مع تراكتور سازي تبريز الإيراني من دون أهداف، اليوم الإثنين، على استاد يادغار إمام في تبريز، في الجولة الثانية من مباريات مرحلة الدوري لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع "العنابي" رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع تراكتور رصيده إلى نقطتين.

وقدم الوحدة مباراة قوية، حيث أهدر العديد من الفرص على مدار الشوطين، ولكن كاد أن يستقبل هدفاً في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، من كرة سددها توميسلاف وارتدت من العارضة، ليعود "العنابي" بنقطة ثمينة من إيران.

وأجرى المدرب البرتغالي خوسيه مورايس تغييرين على تشكيلة "العنابي" التي خاضت مباراة الفريق أمام الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين، حيث دفع بإبراهيما ديارا بدلاً من عمر خريبين الذي غاب عن اللقاء لظروف خاصة، وأوغبو بدلاً من جونكالو دي أوليفيرا، بينما حافظ على استقرار التشكيلة بمشاركة تسعة لاعبين، وهم: محمد الشامسي، علاء زهير، بيمينتا، روبن، جادسوم، تاديتش، محمد قرباني، فاكوندو دانيال، وكايو كانيدو.

وفرض الوحدة طريقة لعبه في أول 15 دقيقة من اللقاء، حيث ضغط على لاعبي تراكتور في كافة أرجاء الملعب، ما أسهم في غياب الخطورة على مرمى الحارس محمد الشامسي، بينما كاد علاء زهير أن يحرز الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة لعبها دوسان تاديتش، وقابلها المدافع الدولي برأسه، ولكن الكرة مرت بجوار القائم (21).

وواصل "العنابي" أفضليته في اللقاء بعدما اعتمد على الهجمات السريعة التي يقودها تاديتش، حيث لعب كرة عرضية جميلة، ولعبها فاكوندو برأسه، ولكن حارس تراكتور تصدى للكرة (31).

من جهته دخل تراكتور أجواء اللقاء في الدقيقة 36، حيث لعب دانيال كرة عرضية ولعبها مهدي هاشم برأسه، ولكن بيمينتا أبعد الكرة من أمام المرمى، بينما بالطريقة نفسها أنقذ شجاع خليل زادة مرمى تراكتور من فرصة هدف محقق من كرة لعبها بيمنيتا وأبعدها المدافع الإيراني قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى (44).

وواصل الوحدة في الشوط الثاني تميزه في بناء الهجمات وحصل الفريق على أكثر من ركلة حرة مباشرة وركلة ركنية، ولكن دفاع تراكتور أبعد الخطورة من أمام المرمى، بينما سدد محمد قرباني كرة صاروخية تصدى لها حارس تراكتور وأبعدها إلى ركلة ركنية (56)، كما تصدى الحارس علي رضا لكرة خطرة لبعها جادسوم وقابلها فاكوندو برأسه وأمسكها الحارس (65).

في المقابل الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء ضغطاً من صاحب الأرض، وهدد أمير حسين مرمى الوحدة في الدقيقة 84 من كرة سقطت من يد محمد الشامسي، ولكن لاعب تراكتور سدد الكرة فوق العارضة، بينما تصدت العارضة لأخطر فرصة للنادي الإيراني من كرة سددها توميسلاف (89)، وحافظ دفاع الوحدة على تماسكه أمام هجمات تراكتور لتنتهي المباراة بالتعادل.