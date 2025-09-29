لاعب الفجيرة يتعرض لحادث مروري.. والمسماري: الشاذلي بصحة جيدة

تعرّض لاعب نادي الفجيرة، اليمني عادل وجدان الشاذلي لحادث مروري أدى إلى أضرار بالغة في سيارته، وذلك أثناء طريق عودته بعد المباراة التي خاضها فريقه أمام فريق حتا، وانتهت بالتعادل (2-2) ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى «الهواة».

وقال إداري فريق الفجيرة خليفة المسماري لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعب بصحة وعافية كاملة ولم يتعرض لأي إصابة تستدعي الذهاب للمستشفى، والجهاز الطبي والإداري كان متواجداً في مكان الحادث للإطمئنان على اللاعب وصولا لمقر النادي».