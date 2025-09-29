فوز مثير لفريق الإمارات على «مجد» في دوري «الهواة»

شهدت مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي أُقيمت أمس، إثارة كبيرة، حيث حققت ستة فِرَق انتصارات مهمة عزّزت من حظوظها في بداية الموسم، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وحقق نادي الإمارات فوزاً ثميناً على ضيفه فريق مجد بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة، فرغم تقدم الضيوف بهدفين عبر عبدالرحمن بني زامه في الدقيقة (20) وعبدالله الحمادي (45+1)، فإن «الصقور» عادوا بقوة في الشوط الثاني، بفضل تألق البرازيلي فابيو تيكسيرا الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» (46، 85، 90+3)، ليحصد الإمارات النقطة السادسة، فيما بقي مجد من دون نقاط.

وفي مباراة ثانية، واصل دبا الحصن بدايته القوية بفوز كبير على الجزيرة الحمراء 4-0، سجل الأهداف الجزائري عكاشة حمزاوي (15، 35)، والبرازيلي جواو فيتور (45)، ومواطنه لوكاس روشا (51)، وبهذا الفوز رفع دبا الحصن رصيده إلى ست نقاط، فيما بقي الجزيرة الحمراء بلا نقاط.

وواصل الحمرية نتائجه الإيجابية، وحقق فوزاً على مصفوت 2-0، سجلهما إسماعيل الحمادي (42)، والبرازيلي ريجيس توساتي (64)، ووصل الحمرية إلى النقطة السادسة، بينما توقف رصيد مصفوت عند ثلاث نقاط.

وحقق «غلف يونايتد» أول فوز له هذا الموسم على حساب الذيد 2-0، سجل الأهداف عبدالله حبوش في الدقيقة (66)، والكندي إيمانويل موتالي في الدقيقة (86)، وبهذا الفوز رفع «غلف يونايتد» رصيده إلى ثلاث نقاط، فيما بقي الذيد من دون نقاط.

من جانبه، واصل العربي انطلاقته القوية بفوزه على الاتفاق 3-1، سجل للفريق الفائز كل من الإنجليزي بنيك أفوب «هدفين» (15، 38)، والمغربي أحمد جوار (22)، بينما سجل هدف الاتفاق الوحيد البوسني إلدين توركيس (42، ورفع العربي رصيده إلى ست نقاط، فيما بقي الاتفاق من دون نقاط.

من جانبه، وصل فريق «يونايتد» للنقطة السادسة بعد فوزه على فريق سيتي 1-0، سجله الإيفواري إبراهيما أوتارا (46)، فيما استمر «سيتي» من دون نقاط.

قمة حتا والفجيرة متكافئة

تعادل حتا مع ضيفه الفجيرة 2-2 في مباراة متكافئة، أُقيمت في ختام الجولة الثانية.

سجل لـ«الإعصار» راشد مبارك (45)، والبرازيلي صامويل غونزاليس (58)، بينما سجل للفجيرة كل من إرفين طه (41)، والسنغالي محمد ديوب (90+2)، وبهذا التعادل رفع حتا رصيده إلى أربع نقاط، مقابل نقطة واحدة للفجيرة.