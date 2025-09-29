معنويات «الديربي» تُحفّز الوحدة أمام تراكتور

يخوض نادي الوحدة مواجهة صعبة عندما يحلّ ضيفاً على تراكتور سازي تبريز الإيراني، في الثامنة من مساء اليوم، على استاد يادغار إمام في تبريز، في الجولة الثانية من مباريات مرحلة الدوري لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يأمل «العنابي» أن يحقق انتصاره الثاني في البطولة القارية.

ويدخل الوحدة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما فاز في «الديربي» خارج ملعبه على الجزيرة، الأربعاء الماضي، بهدف دون رد على استاد محمد بن زايد في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يطمح الفريق إلى مواصلة نتائجه الجيدة في البطولات كافة خلال الموسم الجاري.

ويطلب «العنابي» تحقيق الانتصار الثاني له في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما بدأ مشواره في البطولة بتحقيقه انتصاراً درامياً على الاتحاد السعودي في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف على استاد آل نهيان في الجولة الأولى، ليحصل الفريق على دفعة معنوية قوية في مرحلة الدوري التي تضم 12 نادياً في منطقة غرب آسيا، سيتأهل منهم ثمانية أندية إلى دور الـ16، إذ يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن أندية الأهلي السعودي الأول والشارقة الثاني والهلال السعودي الثالث.

ويعيش الوحدة أفضل فتراته في الوقت الحالي، حيث حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضها في الشهر الجاري، بفوزه على الاتحاد السعودي، ثم انتصر على الظفرة بخمسة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتغلب على منافسه التقليدي الجزيرة.

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الوحدة مع تراكتور سازي الإيراني، بينما كانت آخر مواجهاته مع الأندية الإيرانية أمام بيرسبوليس في مرحلة المجموعات لنسخة 2021 من دوري أبطال آسيا، حيث فاز «العنابي» بهدف دون رد في أبوظبي، وخسر بالنتيجة ذاتها في طهران، وتأهل إلى دور الثمانية، لكنه غادر البطولة أمام النصر السعودي.

من جهته، لن يكون تراكتور سازي منافساً سهلاً، خصوصاً أنه بدأ البطولة بالتعادل مع شباب الأهلي على استاد راشد في دبي من دون أهداف، ويراهن صاحب الأرض على خوض اللقاء على ملعبه الذي يتسع إلى 66 ألف مشجع.

ويتصدر تراكتور الدوري الإيراني برصيد ثماني نقاط بعد مرور خمس جولات، حيث حقق الفوز في مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وتعادل في مباراتين.