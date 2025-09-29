«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يُتوَّج ببطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

ظفر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لمنافسات بدون البدلة، التي جرت أحداثها بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة وسط حضور جماهيري غفير، فيما حقق نادي العين للجوجيتسو مركز الوصيف، وجاءت أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 في المركز الثالث.

وتعد الجولة السابعة النهائية لمنافسات فئة بدون البدلة، إذ امتدت على مدار يومين، وشهدت في يومها الختامي منافسات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، يوسف البطران: «نفخر بالنجاحات المتواصلة التي تحققها بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، حيث أثبتت عبر جولاتها مكانتها كمنصة رائدة تسلط الضوء على التطور المتسارع لرياضة الجوجيتسو في الدولة».

وأضاف: «نتوجه بالتهنئة إلى الأندية الفائزة التي أظهر لاعبوها أداءً متميزاً وروحاً عالية جسّدت أسمى معاني العزيمة والإصرار على البساط، ونتطلع لاختتام النسخة الثانية من البطولة، الشهر المقبل، مع الجولة النهائية لمنافسات فئة البدلة، لمواصلة الاحتفاء بنجاحات لاعبينا، وتعزيز مسيرة الاتحاد في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لرياضة الجوجيتسو، ودعم أبطالنا لتحقيق المزيد من الإنجازات».

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم مدير إدارة التدريب الرياضي بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، حميد الشامسي: «تؤكد الأجواء التنافسية التي شهدناها اليوم الإقبال الواسع على هذه الرياضة، وتجسد روح العزيمة والإصرار لدى اللاعبين، وكل التقدير للجهات المنظمة على نجاح هذه البطولة، التي تتخطى أهميتها مجرد حدث رياضي، لتشكل منصة لتعزيز القيم الرياضية والروح الوطنية، وفرصة لصقل المواهب، ودعم طموح الأجيال، وترسخ حضور الجوجيتسو كإحدى أبرز الرياضات في الدولة».