«ريبلز رومانس».. الأكثر فوزاً في تاريخ فريق «غودولفين»     

واصل الجواد «ريبلز رومانس»، المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، بإشراف مدربه شارلي آبلبي، بصماته التاريخية على صعيد سجلات سباقات الخيل حول العالم، عقب نجاحه، أمس، في انتزاع لقب سباق «جو هيرش تيرف كلاسيك»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2400 عشبي، وجرى على مضمار «أكودكت» الأميركي الشهير.

وأكد «ريبلز رومانس» مجدداً جدارته بلقب الجواد الأكثر فوزاً في تاريخ فريق «غودولفين» العالمي، ليضيف الانتصار الـ20 في مسيرته، والتاسع ضمن سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً. ونجح الفارس المحنك، فرانكي ديتوري، في قيادة «ريبلز رومانس» للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان له عند المنعطف الأخير، ودخول المسار المستقيم لمضمار «أكودكت»، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، قاطعاً خط نهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و25 ثانية و72 جزءاً من الثانية، بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد «ريديستريكتينغ»، بإشراف المدرب تشاد براون، وقيادة الفارس فلافين بارت، لتواصل جياد «غودولفين» تألقها بحلول الممثل الثاني للفريق الجواد «إل كوردوبس»، بإشراف شارلي آبلبي، وقيادة الفارس جو فيلاسكويز، في المركز الثالث.

وعلّق المدرب، شارلي آبلبي على انتصار «ريبلز رومانس» بقوله في تصريحات صحافية: «سعيد للغاية بأداء (ريبلز رومانس) الذي يواصل التفوق على منافسيه، وكانت قيادة الفارس فرانكي ديتوري رائعة».

وأضاف: «تتجه كل الأنظار الآن نحو(بريدرز كب)، كما أنني راضٍ تماماً عن (إل كوردوبس)، فهو لايزال في طور التعلم، ولم يخطئ في سباقه، وأنا على يقين بأن أمامه المزيد من سباقات الفئة الأولى في المستقبل».

بدوره، قال الفارس الخبير فرانكي ديتوري: «حصان رائع، قادر على المنافسة على أعلى مستوى، رغم بلوغه سن السابعة، فهو ينعطف ببراعة، واستجابته رائعة».

شارلي آبلبي:

• راضٍ تماماً عن «إل كوردوبس» فهو لايزال في طور التعلم، ولم يخطئ في سباقه.