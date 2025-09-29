منتخب الجودو يتقلد فضية وبرونزية «غراند بري»

اختتم المنتخب الوطني للجودو مشاركته في بطولة «غراند بري» في الصين، أمس، بحصد ميداليتين فضية وبرونزية، والمركز الأول عربياً، والثامن على مستوى البطولة التي شهدت مشاركة 200 لاعب ولاعبة من 26 دولة، من بينها 12 دولة آسيوية.

وحصدت اللاعبة إليزا ليتيف الفضية، بعد خسارتها في النهائي أمام بطلة فرنسا آودري تشوميو في الوزن الثقيل، إثر نتائج مميزة، بالفوز على لاعبة الصين تايبيه هسو وانغ، وعلى بطلة اليابان ميزوكي هاسيغاوا بالقاضية.

وفاز ظفار كوسوف ببرونزية وزن تحت 100 كغم، بتغلبه على البولندي كوتشيرا بيوتر.

وحقق ناجي يزبيك المركز الخامس في وزن تحت 73 كغم، و10 نقاط في تصنيفه الدولي، كما حصد عمر مراد المركز الخامس أيضاً بوزن تحت 81 كغم، و10 نقاط.