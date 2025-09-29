4 ميداليات لمنتخب الترايثلون في «البطولة العربية الإفريقية»           

اختتم منتخب الإمارات مشاركته في البطولة العربية الإفريقية للترايثلون، التي أقيمت في مدينة الجلالة المصرية، بتحقيق أربع ميداليات (ثلاث ذهبيات وفضية).

وتمكّن اللاعب ماكسيميليان هون من حصد ميداليتين ذهبيتين، بعد فوزه بالمركز الأول في فئة تحت 15 سنة للترايثلون، إضافة إلى فوزه بلقب الدواثلون، فيما توجت اللاعبة آنا شتاين بذهبية فئة تحت 15 سنة للترايثلون، قبل أن تضيف الميدالية الفضية في منافسات الأكواثلون للفئة نفسها، ليجمع المنتخب بذلك حصيلة مشرفة في ختام البطولة، وأعرب اللاعبان في تصريحات صحافية عن سعادتهما الكبيرة بتحقيق النتائج المميزة، مؤكدين أنها تمثل بداية لمسيرة مليئة بالإنجازات، وتشكل حافزاً لمضاعفة الجهد سعياً لاعتلاء منصات التتويج القارية والعالمية.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الترايثلون رئيس الوفد المشارك، عبدالملك جاني، أن «ما تحقق في البطولة يمثل ثمرة للعمل المنظم وخطط الاتحاد في دعم المواهب»، وقال: «إن حصد ثلاث ذهبيات وفضية في بطولة تضم نخبة من أبرز المواهب العربية والإفريقية يعد مؤشراً إلى مستقبل مشرق لرياضة الترايثلون في الدولة».

وأضاف: «الإنجاز دليل على أن لاعبينا يسيرون بخطوات ثابتة نحو العالمية».