160 سبّاحاً في بطولة «سويم فور لايف ماسترز»

استضاف نادي أبوظبي للرياضات المائية، أمس، منافسات بطولة «سويم فور لايف ماسترز» بمشاركة أكثر من 160 سباحاً من 15 جنسية، يمثلون 31 فريقاً، تنافسوا في 24 سباقاً متنوعاً.

وتأتي البطولة في إطار الترويج لألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، إذ شهدت حضور نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، علي الحوسني، ومدير قسم أندية الرياضات الفردية في مجلس أبوظبي الرياضي، أحمد المصعبي، حيث تميز الحدث بتجربة مجتمعية متكاملة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضات المائية، وتوسيع قاعدة ممارسيها.

وتضمن برنامج المنافسات، سباقات في مختلف التخصصات والمسافات (50، و100، و200 متر) في السباحة الحرة، والظهر، والصدر، والفراشة، إضافة إلى السباحة المتنوعة، مع مشاركة واسعة تغطي جميع الفئات العمرية من 18 عاماً وإلى 51 عاماً فما فوق، ما يعكس روح التنافس والشغف لدى المشاركين.