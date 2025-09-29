بني ياس يلعب 450 دقيقة بلا هدف أو نقطة

سجل فريق بني ياس أسوأ انطلاقة له في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما خاض 450 دقيقة كاملة بلا أي نقطة أو هدف، ليجد نفسه وحيداً في قاع الترتيب، وسط مخاوف مبكرة من سيناريو الهبوط.

ومرّت خمس جولات من دون أن ينجح «السماوي» في هز الشباك، بينما استقبل مرماه تسعة أهداف وضعت دفاعه في موقف لا يقل سوءاً عن خط الهجوم، إذ تُعزز هذه الأرقام شعور القلق لدى جماهير بني ياس التي اعتادت رؤية فريقها في وضع أكثر تماسكاً، سواء من حيث الأداء أو النتائج.

ولم تنتظر إدارة النادي طويلاً، فأقالت المدرب البلغاري، إيفايلو بيتيف، بعد الجولة الرابعة، وأسندت المهمة إلى الروماني دانييل إيسايلا في ولاية ثالثة، أملاً في إعادة التوازن وبث الروح داخل المجموعة، لكن الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام عجمان بهدف نظيف، أكدت أن المهمة لن تكون سهلة، وأن طريق التعافي لايزال شاقاً وطويلاً.

وتبدو فترة التوقف الدولي الحالية بمثابة «طوق نجاة» للفريق، حيث سيحاول الجهاز الفني الجديد إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح الأخطاء المتراكمة، لاسيما على الصعيدين البدني والفني، ويرى متابعون أن بني ياس بحاجة إلى أكثر من مجرد تحسينات تكتيكية، بل إلى بناء شخصية أقوى داخل الملعب، تُمكّنه من استعادة ثقته المفقودة.

وعلى الرغم من أن «السماوي» كان من أكثر الأندية نشاطاً في الميركاتو الصيفي، بعدما أبرم 12 صفقة جعلته ثاني أكثر فرق الدوري تدعيماً لصفوفه بعد دبا الذي تعاقد مع 14 لاعباً جديداً، فإن النتيجة على المستطيل الأخضر جاءت مخيبة للآمال، فالتعاقدات الجديدة لم تنجح حتى الآن في صناعة الفارق، أو رفع الكفاءة الهجومية التي ظلّت الحلقة الأضعف.

وتضع المحصلة الراهنة بني ياس أمام خطر حقيقي بالهبوط للمرة الثانية في تاريخه في دوري المحترفين، إذا لم ينجح في الخروج سريعاً من دوامة النتائج السلبية.

ولعل المطلب الأكثر إلحاحاً يتمثّل في إيجاد مهاجم قادر على ترجمة الفرص إلى أهداف، لتفادي استمرار النزيف الذي قد يُصعّب المهمة أكثر مع مرور الجولات.

إيسايلا: أزمة الفريق نفسية أكثر منها فنية

أكد مدرب بني ياس، الروماني دانييل إيسايلا، أن التحدي الأكبر الذي يواجه فريقه في المرحلة الحالية يتمثل في الجانب النفسي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب جهداً مضاعفاً من الجهاز الفني واللاعبين معاً لتجاوز هذه العقبة، وقال إيسايلا في تصريحات صحافية: «المشكلة حالياً نفسية أكثر منها فنية، فقد لمست حالة من الإحباط الشديد لدى اللاعبين عقب مواجهة عجمان، وهو ما يستدعي منا عملاً كبيراً لإعادة الثقة التي ليست في أفضل حالاتها، لدينا الإمكانات والخيارات المتعددة، لكن نتردد أحياناً في اتخاذ القرارات الحاسمة، خصوصاً في الثلث الأخير من الملعب».

وأضاف: «ما علينا الآن هو أن ننظر إلى الأمام، نُضحّي أكثر، ونؤمن بقدراتنا، ونواصل العمل بجد حتى النهاية، خلال مباراة عجمان ظهر الفريق بصورة جيدة يمكن أن نبني عليها الكثير في الفترة المقبلة».

وختم المدرب الروماني: «أنا متفائل بالمجموعة الحالية، وأرى أن فترة التوقف جاءت في التوقيت المثالي لإعادة ترتيب الأوراق، كنا بحاجة إلى هذا الوقت، وأنا واثق بأن اللاعبين يُدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والمشوار مازال طويلاً، لكن الأهم أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق النجاح».

• 12 صفقة أبرمها بني ياس منذ بداية الموسم، جعلته ثاني أكثر فِرَق الدوري تدعيماً لصفوفه بعد دبا.

• «السماوي» بحاجة لأكثر من مجرد تحسينات تكتيكية.. بل بناء شخصية أقوى داخل الملعب.