سلطان يبحث عن إنجاز عربي يُتوج مسيرة 25 عاماً مع «سلة النصر»

أكد الدولي السابق والقائد الحالي لفريق كرة السلة في نادي النصر صالح سلطان (35 عاماً)، عزمه على تقديم الأداء الأفضل، بطموح حصد الإنجاز الأكبر له مع «العميد»، وتتويج مسيرته مع الفريق الممتدة 25 عاماً، بلقب عربي في النسخة الـ37 من البطولة المقامة حالياً بصالة النصر في دبي، وتمتد حتى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 من نخبة الأندية في المنطقة.

ويدخل سلطان، في الثامنة مساء اليوم، برفقة زملائه مباراة «حمص الفداء» السوري، بطموح تأكيد صدارة فرق المجموعة بالعلامة الكاملة، بعد فوز «العميد» في الجولة الافتتاحية، مساء الخميس الماضي، على شعب حضرموت اليمني (90-67)، وأتبعها، أول من أمس، بالفوز على القادسية الكويتي (91-88).

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم»: «إن الطموح مشروع أمام الفريق لاستثمار فرصة تاريخية في بطولة تقام على صالة النادي، في السير قدماً نحو المنافسة على لقب (الأندية العربية)، وتتويج مسيرتي مع النصر الممتدة 25 عاماً بالإنجاز الأهم، بعد أن حققت مع الفريق الأول في النادي 10 ألقاب محلية، كان آخرها (كأس الإمارات) في مايو الماضي».

وأوضح: «تدرجت مع النصر في المراحل السنية منذ كنت في سن التاسعة، وحققنا الكثير من الإنجازات قبل وصولي للفريق الأول، وأنا وزملائي ندرك حجم التحديات التي نواجهها في استحقاقنا العربي الحالي الذي دخلناه بنقص عددي بغياب مامادو انداي، أحد العناصر المؤثرة، إلا أننا نمتلك العزيمة والإصرار في التمثيل المشرف للسلة الإماراتية، بطموح حصد الإنجاز العربي الأول لسلة النصر».

وعن لقاء القادسية الدراماتيكي وحسمه الفوز في الثواني الأخيرة، قال سلطان: «على الرغم من تأخرنا في النتيجة، فإنني قلت لزملائي إننا قادرون على التعامل تحت الضغط، وهي ميزة نتسلح بها عادة في نهج الفريق، وغالباً ما نتمكن من تحقيق الفوز في مبارياتنا القوية على الرغم من تأخرنا في نتيجتها بالصورة ذاتها التي ظهرنا بها أمام القادسية».

وأضاف: «تركيزنا الحالي هو على أخذ كل مباراة على حدة، وفي لقائنا مع (حمص الفداء) نتطلع للعلامة الكاملة التي تمنحنا صدارة المجموعة والانتقال للربع النهائي الذي سنواجه فيه أحد الفرق التي تحتل المركز الرابع في مجموعتها، ومواصلة تقديم الأداء المطلوب لبلوغ نصف النهائي».

واختتم: «جميع الفرق المشاركة تمتلك حظوظاً مشروعة وفق ما أظهرته معدلات الأداء التي قدّمتها وأظهرتها نتائج الجولات الماضية، في مباريات لم تُحسم بسهولة، ودائماً أطالب زملائي في أرضية الملعب، وخلال فترات التوقف، بضرورة الحفاظ على التركيز، وتنفيذ تعليمات المدرب حسام الوكيل، بالصورة ذاتها التي ظهرنا بها أمام القادسية، وأننا نملك العزيمة والإصرار اللذين يمنحاننا الفوز».

4 مباريات في الجولة قبل الختامية

تخوض فِرَق المجموعتين الأولى والثانية، اليوم، مباراتها الأخيرة في الجولة ما قبل الختامية لدور المجموعات، وتُستهل في الثانية ظهراً بلقاء شعب حضرموت رابع المجموعة الأولى برصيد نقطتين مع القادسية الكويتي المتشارك في مركز الوصافة برصيد ثلاث نقاط مع «حمص الفداء» السوري الذي يخوض، في الثامنة مساء، مباراته مع النصر المتصدر برصيد أربع نقاط. وتبرز في الرابعة عصراً، قمة خليجية في المجموعة الثانية، بلقاء المنامة البحريني رابع المجموعة الثانية برصيد نقطتين، مع الكويت الكويتي المتشارك بدوره مركز الوصافة برصيد ثلاث نقاط مع الأنطوني اللبناني الذي يخوض، في السادسة مساء، موقعة أهلي طرابلس الليبي متصدر المجموعة برصيد أربع نقاط.