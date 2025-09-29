سبيت خاطر: مورايس أفضل مدرب خلال أول 5 جولات من الدوري

أكد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن الدوري في الموسم الحالي مختلف تماماً من جميع الجوانب، لافتاً إلى أن رابطة المحترفين قامت بعمل كبير على الصعيد التنظيمي، بينما اعتبر مدرب الوحدة، البرتغالي خوسيه مورايس، الأبرز في الدوري خلال الجولات الخمس الأولى من المسابقة.

وقال لاعب المنتخب الوطني السابق لـ«الإمارات اليوم» إن صدارة العين مستحقة، خصوصاً أن الفريق قدم مستوى جيداً، رغم الغيابات المؤثرة، وفي مقدمتها سفيان رحيمي، وأضاف أن عودة الوحدة كمنافس شرس تذكّره بالفريق في موسمي 2001 و2002، بعدما ظهر بصورة قوية هذا الموسم.

وأشار إلى أن كلباء من الفرق البارزة في الدوري، حيث أثبت أن النجاح لا يتوقف على القيمة السوقية، بينما أوضح أن الوصل بدأ بشكل جيد، ورغم تعثره في بعض المباريات، إلا أن نتائجه تحسنت مع الوقت.

ووصف شباب الأهلي بأنه «لغز محير»، مؤكداً أن غياب سردار أزمون أسهم بشكل مباشر في تراجع حامل اللقب، مشدداً على ضرورة امتلاك الفريق عناصر قادرة على تعويض أي غياب.

وأكد أن الظفرة يقدم أفضل مواسمه، فيما يسير عجمان باستقرار يتناسب مع أهدافه، في حين أبدى حزنه على النصر الذي بدأ بقوة ثم تراجع بصورة مفاجئة.

وقال إن الجزيرة يمثّل أيضاً «سراً محيراً»، حيث اعتاد أن ينافس بخط هجومه على لقب الهداف، لكنه هذا الموسم يحتاج إلى مهاجم مميز، كما لفت إلى أن أداء الشارقة تراجع مقارنة بالموسمين الماضيين، ولم يقدم المردود المنتظر.

وأضاف أن بني ياس يمثل «الحزن الأكبر» بالنسبة له، نظراً لما يمتلكه من إمكانات تؤهله لنتائج أفضل، محذراً من أن استمراره بهذا الأداء قد يجعله مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وعن سباق اللقب، أكد سبيت خاطر أن المنافسة لن تخرج عن العين وشباب الأهلي والوصل والجزيرة والوحدة والشارقة والنصر، لكنه رشح العين والوحدة والوصل والشارقة والجزيرة ليكونوا الأبرز مع توالي الجولات.

وأوضح أن لابا كودجو أثبت قيمته الكبيرة، وظهر بشكل أفضل من الموسم الماضي، إلى جانب كاكو وبالاسيوس مع العين، غير أن الأبرز في الدوري حتى الآن هو دوسان تاديتش، لاعب الوحدة، الذي وصفه بأنه بمثابة مدرب وقائد داخل الملعب، ومن أهم أسباب النتائج المميزة للعنابي، معبراً عن سعادته بعودة عبدالله رمضان.

واعتبر أن مدرب الوحدة، البرتغالي خوسيه مورايس، هو المدرب الأبرز حتى الآن، لما يملكه من قدرة ممتازة على قراءة المباريات، وتأثيره الكبير على نتائج الوحدة، فيما انتقد تصريح ميلوش ميلوييفيتش الذي ألقى بالمسؤولية على إدارة الشارقة، مؤكداً أنه غير منطقي، لأنه حصل على فرصة إعداد الفريق واختيار الصفقات.

وفي ما يتعلق بحراس المرمى، أشاد سبيت خاطر بزايد الحمادي، واعتبره من أبرز مكاسب الموسم، وأوضح أن حمد المقبالي تراجع مستواه قليلاً، بينما أكد أن خالد عيسى يظل عنصراً مهماً في الدوري.

سبيت خاطر:

• نجم الوحدة تاديتش، لاعب بقيمة «مدرب» في الملعب.

• شباب الأهلي «لغز محير».. وبني ياس «الحزن الأكبر».