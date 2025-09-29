قطر تستضيف المرحلة النهائية من كأس القارات للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، استضافة قطر للمباريات الثلاث المتبقية في كأس القارات للأندية في ديسمبر، للعام الثاني على التوالي، وكانت قطر قد استضافت المرحلة النهائية عندما فاز ريال مدريد بالبطولة، العام الماضي، وتأهل باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، مباشرة إلى النهائي المقرر في 17 ديسمبر، وقبل هذا الموعد بأسبوع سيلعب كروز أزول المكسيكي، بطل كأس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، أمام بطل كوبا ليبرتادوريس، من أجل مواجهة بيراميدز المصري الذي تأهل إلى الدور قبل النهائي، بعد فوزه على الأهلي السعودي، الثلاثاء الماضي، وسيواجه الفائز في المباراة الفاصلة باريس سان جيرمان في النهائي.