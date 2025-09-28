بفارق 38 نقطة.. الحكمة يقسو على البشائر في البطولة العربية لكرة السلة

قسى فريق الحكمة اللبناني على منافسه البشائر العماني، عقب فوز فريق العاصمة بيروت بفارق 38 نقطة، وبنتيجة (110-72)، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، لحساب منافسات المجموعة الرابعة في البطولة العربية للأندية، المقامة حالياً في نسختها الـ 37، على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد حتى السادس من أكتوبر المقبل.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة الثالثة، فوز كاظمة الكويتي على الميناء اليمني بنتيجة ثقيلة بلغت (113-81)، واتبعت لحساب المجموعة ذاتها بانتصار عريض أخر جاء لحامل اللقب العربي القطري على حساب السيب العماني (90-61).

وتختتم يوم غدٍ الاثنين منافسات المجموعتين الأولى والثانية، بإقامة اربع مباريات، تفتتح في الثانية ظهراً بلقاء شعب حضرموت اليمني أمام القادسية الكويتي، ويتبع بمواجهتي المجموعة الثانية الذي يجمع في الرابعة عصراً فريقي المنامة البحريني والكويت الكويتي، ومن ثم الأنطوني اللبناني وأهلي طرابلس الليبي، ويسدل الستار عن الجولة بلقاء الثامنة مساءً الذي يجمع لحساب المجموعة الأولى النصر متصدر المجموعة أمام "حمص الفداء" السوري.