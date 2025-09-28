الشارقة يخسر أمام بطل أوروبا في «مونديال اليد»

خسر فريق الشارقة أمام ماغديبورج الألماني "بطل أوروبا" بنتيجة (36-26)، اليوم الأحد، في ختام منافسات المجموعة الأولى في الدور التمهيدي لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، وتمتد حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

وقدم الشارقة بطل آسيا أداءً مشرفاً في المونديال بحلوله وصيفاً في مجموعته خلف الفريق الألماني، بعد أن استهل "الملك" مشواره الجمعة الماضي بالفوز على بطل أمريكا الشمالية والكاريبي فريق كاليفورنيا إيجلز الأميركي بنتيجة (35-30).

وفرط الشارقة بفرصة التقدم خلال الدقائق الـ 15 الأولى بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (7-4)، بعد أن تمكن ماغنديبورج الألماني من استعادة اتزانها وانهاء الشوط الأول لصالحه بواقع (16-13)، ومواصلة بطل أوروبا توسيع الفارق خلال الشوط الثاني وحسم اللقاء لصالحه (36-26).

وحصل محمود فايز لاعب فريق الشارقة على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما ساهم في صناعة 14 هدفاً لزملائه، وستجيله لـ 11 هدف.

وينتظر الشارقة صاحب فارق أهداف يبلغ (-5 هدف) من تسجيله في مباراتيه 61 هدفاً، وتلقي شباكه لـ 66 هدف، نتيجية مباراتي الزمالك والأهلي المصريين أمام برشلونة الإسباني وفيزبريم المجري، لتحديد موقفة من التأهل للنصف النهائي كأفضل صاحب مركز ثاني في المجموعات الثلاث التي تضمها البطولة، أو التوجه للعب مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.