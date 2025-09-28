فهد الظنحاني: لا مكان لليأس في «السماوي»

أكد حارس مرمى فريق بني ياس، فهد الظنحاني، أن السلاح الأهم لعبور المرحلة الصعبة التي يمر بها فريقه حالياً، يتمثّل في روح الجماعة والتماسك، مشدداً على أن السماوي لا يعرف معنى الاستسلام.

وقال اللاعب لـ«الإمارات اليوم»: «لا مكان لليأس في (السماوي) وسنعود أقوى بعد التوقف الدولي، علينا أن نركز في الفترة المقبلة على العقلية الإيجابية، فكل لاعب يعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأي تعثر في الماضي لا يمثّل سوى درس إضافي نتعلم منه ونصحح أخطاءنا على ضوئه، هدفنا أن نرتقي بمستوياتنا مباراة بعد أخرى، ونقاتل من أجل العودة للمكان الذي يليق باسم وتاريخ النادي». وعانى بني ياس في المباريات الخمس التي خاضها في الدوري، ليحتل المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، بعد أن خسر في المباريات الخمس.

وأضاف: «قوة الفريق تكمن في وحدته، يجب أن نؤمن بأن العمل الجماعي والالتزام في الفترة المقبلة هما السبيل الوحيد لتحقيق ما نطمح إليه، قد نرتكب أخطاء داخل الملعب، وهذا طبيعي في كرة القدم، لكن الأهم أن نمتلك الإرادة للعودة بشكل أقوى في المباريات المقبلة».

وأشار: «لدينا فريق يمتلك مقومات جيدة للعودة، ولا يوجد ما يمنعنا من تحقيق الانتصارات إذا لعبنا بروح واحدة وواصلنا العمل بتركيز عالٍ، الأخطاء التي حدثت في السابق ستكون دافعاً لنا وليست عائقاً، وأثق تماماً بأن بني ياس سيظهر بصورة أقوى، وسيكون قادراً على فرض نفسه بين الكبار في الدوري».

وتابع حارس مرمى بني ياس: «فريقنا واجهه سوء حظ غير طبيعي في جميع المباريات التي لعبناها من بداية الموسم، وآخرها أمام عجمان، فقد كنا الطرف الأفضل على مدار شوطي المباراة، وضاعت منا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بأن تُومن لنا النقاط الثلاث، ومع الأسف قاعدة كرة القدم انطبقت علينا في تلك المواجهة (فمن لم يُسجل يستقبل أهدافاً)، لكن بشكل عام الأداء الذي قدّمه الفريق يعطينا مؤشرات إيجابية على أن القادم سيكون أفضل».

وأكمل: «من الممكن أن تكون هناك أخطاء قد حدثت في السابق، لكن ما يجعلني أكثراً تفاؤلاً، هو أن الإدارة تثق باللاعبين بصورة كبيرة وتدعمهم في أصعب الظروف، والمدرب الروماني آيسيلا عاد إلينا من جديد، وقد ظهرت بصمته الفنية في مباراة عجمان بصورة كانت واضحة على الأداء، كما أننا نمتلك لاعبين على مستوى عالٍ».