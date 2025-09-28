سبيت خاطر: أكبر راتب حصلت عليه خلال مسيرتي بالملاعب 285 ألف درهم

كشف نجم نادي العين والجزيرة والمنتخب الوطني السابق، سبيت خاطر، عن كواليس الجانب المالي في مشواره الكروي، مؤكداً أن كرة القدم لم تكن في البداية مصدر دخل مضموناً بالنسبة له، لكنه مع مرور الوقت وجد فيها مكاسب غير متوقعة غيّرت مسار حياته.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «أول راتب تسلمته من العين كان 7 آلاف درهم فقط، وفي الفترة نفسها كنت موظفاً براتب مماثل، يعني أن دخلي الشهري كان 14 ألف درهم تقريباً، وهذا ساعدني في بداية حياتي».

وأضاف: «أجمل مكافأة حصلت عليها في حياتي كانت من محمد بن ثعلوب (القطب العيناوي)، بعد مباراة قدمت فيها أداءً مميزاً، اتصل بي بنفسه وقال: (بيض الله وجهك)، وأهداني 32 ألف درهم، وعشت بها سنة كاملة».

وأشار خاطر إلى أن أكبر راتب تسلمه في مسيرته منذ أن احترف كرة القدم وصل إلى 285 ألف درهم، موضحاً: «هذا الرقم في تلك الفترة كان يعتبر كبيراً جداً، لكن في الواقع الرواتب في الماضي كانت تفيض منا على العكس تماماً من تلك الفترة».

واستعاد سبيت خاطر ذكريات بداياته مع كرة القدم في الفريج وبين أصدقاء الطفولة، مؤكداً أن مشواره لم يكن مخططاً له بقدر ما كان نتيجة للصدفة والدعم العائلي.

وقال: «كنت ألعب في الفريج مع أصدقائي، ولم أكن أفكر كثيراً في كرة القدم أو نعيش شغفها، كنا نلعب في منطقة السلامات، وهناك حضرت منافسات قوية بين المناطق، وكثيراً من زملائي استمروا في اللعبة ووصلوا للمنتخبات، مثل عبدالله علي، وهلال سعيد، وحميد فاخر، وجمعة خاطر، وغيرهم».

وأضاف: «الغريب في الموضوع أني كنت الورقة (غير المجدية)، ألعب لتكملة العدد فقط، ولست أساسياً في البداية، بصراحة كنت مشاغباً، لم أكن مثالياً، وأحياناً أدخل في مشاكل صغيرة مع الشباب، والوالد كان يوجهني ويطلب مني أن أذهب للنادي للابتعاد عن المشاكل، وقد أغروني بسيارة وبوجبات كي أذهب إلى النادي وأنتظم في كرة القدم».

