ذكره الكعبي تتوج بذهبية 100 متر في مونديال «القوى البارالمبية»

سجلت رياضة أصحاب الهمم في الإمارات إنجازاً تاريخياً جديداً، بتتويج البطلة ذكره الكعبي بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر فئة T71، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية المقامة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي، بعدما أنهت السباق بزمن قياسي عالمي جديد بلغ 19.89 ثانية.

وتفوقت الكعبي على نخبة من لاعبات العالم، لترسخ حضور الإمارات على منصات التتويج العالمية وتواصل مسيرة الإنجازات المشرفة لرياضة أصحاب الهمم.

وأعربت اللاعبة عن سعادتها بهذا الإنجاز، وأهدت هذا الفوز إلى القيادة الرشيدة للدولة، وإلى كل من وقف إلى جانبها خلال فترة الإعداد.

من جانبه، أكد رئيس بعثة منتخب الإمارات جمعة النعيمي، أن الميدالية الذهبية والرقم العالمي الجديد يعكسان ثمرة الجهود المبذولة في الإعداد والمعسكرات، والدعم الكبير الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة واللجنة البارالمبية الوطنية.

وأضاف أن إنجاز ذكره الكعبي يجسد صورة مشرّفة لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية على الساحة العالمية.