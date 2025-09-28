الغسية: سنعالج الإخفاقات.. ونقطة أمام «العميد» تمنحنا الثقة

أكد مشرف الفريق الأول بنادي دبا، الدكتور حمدان الغسية، رضاه عن النقطة الثمينة التي خرج بها فريقه من مواجهة النصر في ختام الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن التعادل 1-1 أمام فريق كبير بتاريخ وإمكانات النصر يعد مكسباً معنوياً مهماً للفريق في هذه المرحلة.

وقال الغسية لـ«الإمارات اليوم»: «النصر فريق قوي وله تاريخ عريق في الكرة الإماراتية، وكنا نراهن على الأداء والجاهزية، وقد تحقق ذلك بحصد نقطة مهمة خارج أرضنا، تعيد للفريق شيئاً من التوازن والثقة».

وأضاف: «خضنا منذ بداية الموسم مباريات جيدة من حيث المستوى، لكن لم يحالفنا التوفيق في ترجمة الأداء إلى نتائج إيجابية. النقطة أمام النصر كانت ضرورية لتكون بداية العودة، ونعمل على استغلال فترة التوقف المقبلة من أجل معالجة الأخطاء، وتصحيح المسار، والسعي وراء النتائج الإيجابية في الجولات القادمة».

وشدد الغسية على أن قرارات تغيير المدرب أو اللاعبين الأجانب لا تدخل في صلاحياته المباشرة، موضحاً: «هذه القرارات تبقى بيد مجلس الإدارة، ونحن بدورنا نعمل بروح جماعية من أجل مصلحة الفريق، وسنواصل العمل بجد خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل صورة ممكنة».

وختم مشرف الفريق الأول بنادي دبا تصريحاته قائلاً: «الفريق كان بحاجة لتحقيق نقطة على الأقل أمام النصر حتى يستعيد شيئاً من الثقة، وبالفعل تحقق ذلك. ندرك أن هناك إخفاقات حدثت في الفترة الماضية، وعلينا أن نعمل جميعاً على حل هذه المشاكل والأزمات بما يضمن عودة الفريق إلى المسار الصحيح».

وانتهت المباراة التي جمعت النصر بدبا الفجيرة على استاد آل مكتوم بالتعادل 1-1، ليرفع النصر رصيده إلى 8 نقاط في جدول الترتيب، فيما حقق دبا الفجيرة أول نقطة له في البطولة بعد أربع هزائم متتالية.