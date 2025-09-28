7 مباريات في دوري الدرجة الأولى.. أبرزها حتا والفجيرة

تنطلق عند الساعة الخامسة و20 دقيقة من مساء اليوم، منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، والتي تشهد إقامة سبع مباريات، تتصدرها مواجهة حتا والفجيرة، التي تُقام على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم في مدينة حتا.

وتُعد هذه المباراة أبرز لقاءات الجولة، إذ تجمع بين فريقين يُعدّان من أبرز المرشحين للمنافسة بقوة على بطاقات التأهل، إلى جانب ما يضمه كل منهما من عناصر مميزة، فضلاً عن رغبة الفريقين في تعويض خروجهما الأخير من بطولة كأس رئيس الدولة.

ويسعى الفجيرة لتحقيق أول انتصار له في الموسم الحالي، بعد أن غاب عن الجولة الأولى بسبب «الانتظار»، بينما يتطلع حتا إلى تعزيز فوزه السابق على الجزيرة الحمراء.

ويستضيف الإمارات على ملعبه في رأس الخيمة فريق مَجد، فيما يواجه دبا الحصن ضيفه الجزيرة الحمراء، ويستقبل مصفوت على ملعبه فريق الحمرية، كما تُقام مباراة «غلف يونايتد» مع الذيد على ملعب الأخير.

فيما تُقام مباراة العربي مع الاتفاق عند الساعة الخامسة و25 دقيقة، بينما يستضيف يونايتد فريق سيتي في الساعة السادسة و35 دقيقة، على ملعب مدينة دبي الرياضية.

وتمكنت سبعة فرق من تحقيق الفوز في الجولة الأولى وحصد النقاط الثلاث، وهي: الحمرية ومصفوت ودبا الحصن و«يونايتد» والعربي والإمارات وحتا.