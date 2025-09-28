«زلزال» و«الصاروخ 1» بطلي سباق دبي للقوارب الشراعية 22 قدماً

فاز القارب «زلزال» لمالكه مروان عبدالله المرزوقي وبقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي بلقب فئة الشباب، فيما فاز القارب «الصاروخ 1» لمالكه مروان سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة جمعة محمد المرزوقي بفئة الناشئين، في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، وشكل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد على أجندة النادي.

وذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بيان صحافي أن «منافسات السباق أقيمت في منطقة جميرا بدبي، وبلغ عدد المحامل المنطلقة 42، ونجح 41 من إنهاء السباق الذي بلغت مدته كاملة من الانطلاق حتى عبور آخر محمل 35 دقيقة».

وقام مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد المري، بتتويج الفائزين والحاصلين على المراكز الأولى.

وهنأ محمد المري، الفائزين بالمراكز الأولى وأشاد بمستويات جميع المشاركين والتزامهم بالتعليمات المخصصة للسباق، بما أسهم في ضمان سرعة ودقة تنظيم السباق، والحفاظ على سلامة المشاركين، والأهم الروح الرياضية العالية من جميع النواخذة بما يترجم حرصهم على تقديم لوحة تنافسية رائعة على شواطئ دبي، وقال: «المستويات التي تابعناها من المشاركين من فئتي الشباب والناشئين تبشر بمنافسات قوية هذا الموسم في السباقات المقبلة، وتجعلنا نتفاءل بمواصلة توارث هذه الرياضات التقليدية، وظهور المزيد من النواخذة والبحارة المتمرسين».