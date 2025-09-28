رونالدو هدافاً تاريخياً للنصر السعودي

حطّم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، رقم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي السابق والشباب الحالي، في سجل الهدافين التاريخيين للنصر في الدوري السعودي.

وأصبح رونالدو اللاعب الأكثر إحرازاً للأهداف بتسجيله 78 هدفاً، رافعاً رصيده إلى 946 هدفاً خلال مسيرته الكروية. وحسم النصر، الذي حلّ ثالثاً في الموسم الماضي، مباراته مع مضيفه الاتحاد التي أقيمت أول من أمس في المرحلة الرابعة من الدوري بهدفي السنغالي ساديو مانيه (9) ورونالدو (35). وفكّ النصر شراكة الصدارة مع الاتحاد، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة مقابل تسع لمنافسه.