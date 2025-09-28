ثبات في القمة بأمر «الزعيم».. وقفزة كلباء تضرب المنافسين التقليديين

استمرت الصدارة على حالها مع انتهاء الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، باحتلال فريق العين المقدمة بفوزه المثير على مطارده شباب الأهلي، بينما كان الوحدة هو الرابح الأكبر بعد حسمه «ديربي أبوظبي» على حساب الجزيرة، ما منحه الصعود للمركز الثاني، وأدى قفز كلباء إلى الترتيب الثالث إلى تراجع أندية تقليدية مثل النصر والجزيرة والشارقة نحو الوسط.

«الإمارات اليوم» ترصد ثمانية مشاهد لافتة بعد انتهاء الجولة الخامسة على النحو التالي:

سلسلة وحداوية حديدية

واصل فريق الوحدة سجله الخالي من الهزيمة بعد فوزه على الجزيرة 1 - صفر في «ديربي أبوظبي»، إذ لم يخسر في آخر 17 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين (فاز 10 – تعادل 7)، كما لم يهزم في آخر 20 مباراة بجميع المسابقات (فاز 12 – تعادل 8)، كذلك لم يخسر الوحدة في آخر 10 مباريات أمام الجزيرة بالدوري (فاز 7 – تعادل 3)، فضلًا عن عدم خسارته في آخر 5 مباريات خارج أرضه أمام الجزيرة (فاز 4 – تعادل 1).

العين يحطم صلابة «الفرسان»

حرم العين فريق شباب الأهلي من معادلة رقم تاريخي للمرة الثانية، إذ حافظ «فرسان دبي» على نظافة شباكهم في أول أربع مباريات بدوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وكانوا قريبين من معادلة إنجازهم، إلا أن «الزعيم» حرمهم من ذلك بعد الفوز عليهم 1- صفر، وهو السيناريو ذاته الذي حدث في نسخة 2008-2009 حينما حافظ شباب الأهلي على شباكه في خمس مباريات متتالية بالمسابقة، لكن السلسلة توقفت آنذاك بتعادله مع العين 2-2 على استاد راشد.

هجوم النصر.. أزمة مستمرة

لا يزال واضحاً أن النصر بحاجة إلى تدعيم خط الهجوم، فـ«العميد» واصل أرقامه الهجومية الضعيفة بتسجيل ثلاثة أهداف فقط حتى الآن، وهو ما انعكس على رصيده الذي توقف عند ثماني نقاط من أصل 15، صحيح أن الفريق انتصر في مباراتين بنتيجة 1-0 على كلباء وعجمان، إلا أن ذلك لم يستمر بعدما فرّط في تقدمه أمام دبا في الجولة الخامسة، واستقبل هدفًا في الدقائق الأخيرة حرمه الفوز الكامل إذ تعادلا 1-1، ما زاد من حالة الشكوك حول قدرة النصر على المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ضحية ثالثة

أصبح مدرب دبا، البرتغالي برونو بيريرا، ثالث ضحايا الإقالات بسبب سلسلة النتائج السلبية، بعد المغربي الحسين عموتة مع الجزيرة، والبلغاري إيفايلو بيتيف مع بني ياس. إذ جمع «النواخذة» نقطة واحدة فقط بعد مرور خمس جولات، وودّع مبكرًا بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحسب مصادر «الإمارات اليوم»، من المتوقع أن يتعاقد النادي مع المدرب عبدالمجيد النمر لتولي المهمة.

رقمه سلبي جديد

تلقى فريق بني ياس الخسارة الخامسة على التوالي في أول خمس جولات، محطّمًا رقمه السلبي السابق بأربع هزائم متتالية. كما كتب «السماوي» رقما سلبياً آخر، إذ أصبح أول فريق في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين ينهي أول خمس جولات من الموسم دون تسجيل أي هدف.

البركاوي بين الكبار

حجز مهاجم الظفرة، المغربي كريم البركاوي، مكانه سريعاً بين الكبار بعدما وصل إلى هدفه السادس مع «فارس الظفرة»، عقب تسجيله ثنائية قاد بها فريقه للفوز على البطائح 3-1، واحتل البركاوي المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق هدف خلف مهاجم العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، علماً بأن البركاوي سجل ستة أهداف من أصل 10 أحرزها الظفرة الذي جمع 9 نقاط بعد مرور 5 جولات في واحدة من أفضل بداياته.

كلباء برصيد تاريخي

صعد كلباء إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما وصل إلى النقطة العاشرة، وهو أعلى معدل نقطي في تاريخه بعد مرور خمس جولات، وكان أفضل رصيد سابق له 9 نقاط، وحققه في موسم 2018-2019، وتسبب صعود كلباء إلى المركز الثالث إلى تراجع ترتيب منافسين تقليديين مثل شباب الأهلي والوصل والشارقة والجزيرة والنصر.

سبتمبر شهر «برتقالي»

حقق عجمان «البرتقالي» فوزه الثالث على التوالي في المباريات الثلاث التي أقيمت خلال سبتمبر، فبعد تغلبه على البطائح، أطاح بالشارقة، ثم عاد من بني ياس بالنقاط الثلاث، كما أنها المرة الأولى التي يحافظ فيها الفريق على نظافة شباكه في ثلاث مباريات متتالية منذ نهاية الموسم الماضي.