غوستافو: فترة التوقف فرصة مثالية أمام النصر لتصحيح المسار

أكد لاعب النصر غوستافو اليكس، أن فريقه لم يكن محظوظًا في مواجهة دبا التي انتهت بالتعادل 1-1 على استاد آل مكتوم، أمس في ختام الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيرًا إلى أن الفريق سيستغل فترة التوقف المقبلة للتحضير بأفضل صورة ممكنة والعودة بقوة في الجولات المقبلة.

وقال غوستافو لـ«الإمارات اليوم»: «النتيجة لم تكن كما نريد، وندرك أن هذه لحظة صعبة، لكن علينا أن نضع تركيزنا في المرحلة المقبلة. لدينا الآن فترة توقف لمدة ثلاثة أسابيع، يجب أن نعيد ترتيب أوراقنا ذهنياً وبدنياً لنعود بشكل أفضل».

وأضاف: «المباراة المقبلة أمام الوصل ستكون ديربي مهم جدًا بالنسبة لنا، وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث، قدمنا حتى الآن أداءً جيدًا من الناحية الدفاعية، حيث استقبلنا هدفين فقط في خمس مباريات، وهذا يعكس أننا نلعب كفريق واحد، الجميع يدافع والجميع يهاجم، وهذه نقطة إيجابية كبيرة».

وأشار غوستافو إلى أن المشكلة تكمن في اللمسة الأخيرة، قائلاً: «نحتاج فقط إلى تحسين التنظيم في التمريرة الأخيرة وإنهاء الهجمات بشكل أفضل، حتى نترجم الفرص إلى أهداف ونحصل على نقاط أكثر. نحن نتطور مقارنة بالموسم الماضي، خصوصًا دفاعيًا، لكن المطلوب الآن المزيد من التركيز في الجانب الهجومي».

وختم غوستافو تصريحه بالتأكيد على أن فترة التوقف ستكون فرصة مثالية لتصحيح المسار، وقال: «سنتدرب بقوة خلال هذه الأسابيع الثلاثة، وسنكون جاهزين عند عودة المنافسات، ونثق بقدراتنا على الوصول إلى المراكز المتقدمة وتحقيق نتائج إيجابية».

وكان النصر قد رفع رصيده إلى 8 نقاط بعد التعادل مع دبا، فيما حصد الأخير أول نقطة له في الدوري بعد أربع هزائم متتالية.