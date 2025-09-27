فهد الضنحاني: لا مكان لليأس في فريق بني ياس

أكد حارس مرمى فريق بني ياس، فهد الضنحاني، أن السلاح الأهم لعبور المرحلة الصعبة التي يمر بها فريقه حالياً يتمثل في روح الجماعة والتماسك، مشدداً على أن السماوي لا يعرف معنى الاستسلام.

وقال اللاعب لـ «الامارات اليوم»: «لا مكان لليأس في «السماوي» وسنعود أقوى بعد التوقف الدولي، علينا أن نركز في الفترة المقبلة على العقلية الإيجابية، فكل لاعب يعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، أي تعثر في الماضي لا يمثل سوى درس إضافي نتعلم منه ونصحح أخطاءنا على ضوئه، هدفنا أن نرتقي بمستوياتنا مباراة بعد أخرى، ونقاتل من أجل العودة للمكان الذي يليق باسم وتاريخ النادي».

وعاني بني ياس في المباريات الخمس التي خاضها في الدوري، ليحتل المركز الأخير بلا رصيد من النقاط بعد أن خسر في الخمس مباريات.

وأضاف: «قوة الفريق تكمن في وحدته، يجب أن نؤمن بأن العمل الجماعي والالتزام في الفترة المقبلة هما السبيل الوحيد لتحقيق ما نطمح إليه، قد نرتكب أخطاء داخل الملعب، وهذا طبيعي في كرة القدم، لكن الأهم أن نملك الإرادة للعودة بشكل أقوى في المباريات المقبلة».

وأشار: «لدينا فريق يملك مقومات جيدة للعودة، ولا يوجد ما يمنعنا من تحقيق الانتصارات إذا لعبنا بروح واحدة وواصلنا العمل بتركيز عالٍ، الأخطاء التي حدثت في السابق ستكون دافعاً لنا وليست عائقاً، وأثق تماماً بأن بني ياس سيظهر بصورة أقوى وسيكون قادراً على فرض نفسه بين الكبار في الدوري».

وتابع حارس مرمى بني ياس: «فريقنا واجهه سوء حظ غير طبيعي في جميع المباريات التي لعبناها من بداية الموسم، وأخرها أمام عجمان، فقد كنا الظرف الأفضل على مدار شوطي المباراة وضاعت منا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بأن تُومن لنا النقاط الثلاث، ومع الأسف قاعدة كرة القدم انطبقت علينا في تلك المواجهة،»فمن لم يُسجل يستقبل أهدافا«، لكن بشكل عام الأداء الذي قدمه الفريق يعطينا مؤشرات إيجابية على أن القادم سيكون أفضل».

وأكمل: «من الممكن أن تكون هناك أخطاء قد حدثت في السابق، لكن ما يجعلني أكثرا تفاؤلا، أن الإدارة تثق في اللاعبين بصورة كبيرة وتدعمهم في أحرج الظروف، والمدرب الروماني ايسيلا عاد إلينا من جديد، وقد ظهرت بصمته الفنية في مباراة عجمان بصورة كانت واضحة على الأداء، كما أن لدينا لاعبين على مستوى عال».