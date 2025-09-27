«وايز أبروتش» بشعار «غودولفين» يتوج بطلاً في سباق «ميدل بارك ستيكس»

توج المهر «وايز أبروتش» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بأولى ألقابه على صعيد سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالميا، عقب فوزه اليوم السبت، بلقب سباق «ميدل بارك ستيكس» لمسافة 1200 عشبي، وجرى اليوم السبت، على مضمار «نيوماركت» في ثالث أيام مهرجان «كامبريدج شير» البريطاني الشهير.

وواصلت خيول الإمارات تألقها، في ثالث أيام المهرجان، بحصد المهر «بو إيكو» المملوك للشيخ محمد بن عبد آل مكتوم، وإشراف المدرب بوجي، لقب الشوط الافتتاحي «رويال لدج ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1600 متر عشبي.

ونجح الفارس وليام بيوك في قيادة المهر «وايز أبروتش» للبقاء على مقربة من جياد المقدمة في المراحل الأولى من سباق «ميدل بارك ستيكس»، قبل إطلاق العنان له من الخطوط الخلفية في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة 11 ثانية و56 جزء من الثانية، بفارق ثلاث أرباع الطول، عن صاحب المركز الثاني المهر الإيرلندي «بروسيلس» بإشراف المدرب أدين أوبراين وقيادة الفارس وأين لوردن.