هاريس: ثقة زملائي في النصر وراء «ثلاثية» الفوز على القادسية في «السلة العربية»

أكد المحترف الأميركي في صفوف فريق كرة السلة لنادي النصر، مارفيل هاريس، أن الثقة التي وضعها زملائه في الثانية الأخيرة كانت وراء منحه التركيز العالي المطلوب لتسديد رمية ثلاثية ناجحة كانت كفيلة بمنح «العميد» الفوز على القادسية الكويتي (91-88)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في البطولة العربية للأندية، المقامة في نسختها الـ 37 في دبي، وتمتد حتى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 من نخبة الأندية.

وقال هاريس لـ «الإمارات اليوم»: «أشكر زملائي على الثقة التي منحوني إياها، بتمرير الكرة لي في الثواني الأخيرة، والقدرة على رمية ثلاثية ناجحة كانت كفيلة بكسر التعادل (88-88)، وانتزاع الفوز بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة (91-88)».

وأضاف: «العب مع النصر للموسم الثالث على التوالي، ولدي علاقة قوية تربطني مع زملائي، ونحن نلعب بالروح الجماعية، وأشكرهم مجدداً على منحي شرف تسديد الكرة الأخيرة في المباراة، وتحقيق المطلوب في مباراة صعبة أمام خصم عنيد».

ونجح النصر في إنهاء الربع الأول متقدماً بصعوبة على القادسية بنتيجة (24-23)، قبل أن يتمكن الفريق الكويتي من قلب النتيجة لصالحه والتقدم بفارق النقطة الواحدة مع نهاية الشوط الأول (46-45) بنيله الأفضلية في الربع الثاني (23-21).

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل القادسية تفوقه على أرضية الملعب، لينهي الربع الثالث لصالحه (24-21)، إلا أن عزيمة النصر بدت واضحة في الدقائق الـ 10 الأخيرة التي سمحت له انتزاع انتصاره الصعب وحسم نتيجة الربع الرابع والأخير (25-18).

وانفرد النصر بصدارة مجموعته، بالعلامة الكاملة ورصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن القادسية الكويتي، كما ضمن «العميد» الحفاظ على صدارة المجموعة بغض النظر عن مباراته الختامية بعد غدٍ الإثنين في ختام دوري المجموعات أمام «حمص الفداء» السوري الذي يحتل بالشراكة مع «شعب حضرموت» اليمني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.