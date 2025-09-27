محمد بن ثعلوب يشتري قميص لابا كودجو مقابل مليون درهم

شهد مزاد رابطة المحترفين الإماراتية على القميص التاريخي لنجم نادي العين، التوغولي لابا كودجو، مشاركة واسعة وانتهى بتحقيق رقم قياسي، حيث بيع القميص بمبلغ مليون درهم.

وأعلن نادي العين في بيان صحافي أن عضو مجلس إدارة نادي العين محمد بن ثعلوب الدرعي، هو من قام بشراء القميص في هذا المزاد الاستثنائي، ليجسد بذلك دعمه الكبير لنادي العين ولاعبيه وتقديره لمسيرة لابا الذي أصبح الهداف التاريخي للنادي في بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وقال البيان: «عكست المبادرة رسالة وفاء ودعم لكيان نادي العين ولاعبيه، لتجسد المكانة الكبيرة التي يحظى بها (الزعيم) في قلوب رجالاته وقياداته، وحرصهم على تعزيز مسيرته وإعلاء رايته محلياً وقارياً».

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي خلال البيان: «الزعيم ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، بل كيان شامخ يرمز للانتماء والفخر والوفاء، وتاريخ طويل من الإنجازات المحلية والقارية. ولابا كودجو واحد من الأسماء التي رسخت مكانتها في ذاكرة الأمة العيناوية، وهذا الدعم رسالة شكر وتقدير لكل لاعب يرتدي شعار العين ويقاتل من أجله».

وأضاف: «ما نقدمه للزعيم هو واجب نابع من القلب تجاه هذا الكيان العظيم، وكل خطوة نقوم بها تمثل استثماراً في مستقبل مشرق ينتظر نادي العين بإذن الله».

وقال لابا كودجو من خلال البيان: «أتوجه بالشكر أولاً إلى مجلس إدارة نادي العين على دعمهم المتواصل وحرصهم على تهيئة أفضل الظروف للفريق، كما أنني لن أنسى أبداً أن محمد بن ثعلوب الدرعي كان صاحب الفضل في اختياري وجلبي إلى العين في 2019، ولن أذيع سراً إن قلت لكم إنني كنت متشوقاً لمعرفة من اقتنى القميص الذي سجلت به الهاتريك التاريخي على مرمى خورفكان والوصول للهدف رقم 125 كهداف تاريخي للنادي، واليوم أشعر بالفخر لأنه أصبح بيد شخصية بهذا الحجم والمكانة».

وتابع: «نادي العين منحني كل شيء، وفيه حققت أهدافي الكبيرة وأطمح إلى المزيد من الإنجازات مع هذا الكيان الكبير، كما أشكر الأمة العيناوية على دعمها المتواصل، ووسائل الإعلام، التي ظلت تعمل باحترافية عالية في دعم المنظومة الرياضية وتطوير كرة القدم في الإمارات. ولا يفوتني أيضاً شكر رابطة المحترفين الإماراتية على التنظيم الاحترافي للمسابقات المحلية».

واختتم لابا كودجو تصريحاته قائلاً: «هذا الحدث يمنحني دافعاً أكبر لمواصلة العطاء».