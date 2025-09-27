مباريات اليـوم

الدوري الإنجليزي

برينتفورد - مانشستر يونايتد 15:30

تشيلسي - برايتون 18:00

كريستال بالاس - ليفربول 18:00

مانشستر سيتي - بيرنلي 18:00

توتنهام - وولفرهامبتون 23:00

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 18:15

فياريال - بلباو 23:00

الدوري الإيطالي

يوفنتوس - أتالانتا 20:00

كالياري - إنتر 22:45

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان - أوكسير 23:05

الدوري الألماني

ماينتس - بوروسيا دورتموند 17:30

سانت باولي - ليفركوزن 17:30

