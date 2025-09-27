مباريات اليـوم
الدوري الإنجليزي
برينتفورد - مانشستر يونايتد 15:30
تشيلسي - برايتون 18:00
كريستال بالاس - ليفربول 18:00
مانشستر سيتي - بيرنلي 18:00
توتنهام - وولفرهامبتون 23:00
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 18:15
فياريال - بلباو 23:00
الدوري الإيطالي
يوفنتوس - أتالانتا 20:00
كالياري - إنتر 22:45
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان - أوكسير 23:05
الدوري الألماني
ماينتس - بوروسيا دورتموند 17:30
سانت باولي - ليفركوزن 17:30
