المنصوري يعلن عن نفسه في قمة الدوري.. وسوزا: «مستقبل كرة الإمارات»

فاجأ المدرب البرتغالي باولو سوزا، جمهور شباب الأهلي بعد إشراكه المهاجم الصاعد لشباب الأهلي والمنتخب الوطني للشباب محمد جمعة المنصوري (19 عاماً)، في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين أمام العين، التي انتهت لمصلحة الأخير بهدف دون رد، رغم وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات على دكة البدلاء، إلا أن المدرب قرر منح اللاعب الشاب الثقة في واحدة من أصعب المباريات.

ورغم تأخر شباب الأهلي في الدقيقة 71 من اللقاء بهدف سجله العين، اتخذ سوزا، قراراً جريئاً بسحب يوري سيسار، وإشراك محمد المنصوري في الدقيقة 84، ليمنح الموهبة الإماراتية فرصة الظهور في مواجهة من العيار الثقيل.

وشارك المنصوري بديلاً أيضاً في قمة النصر الجولة الماضية في الدقيقة 84 بديلاً لمؤنس دبور، وقدم أداءً لافتاً، قبل أن يكرر ظهوره في قمة العين ليحل مكان يوري سيسار، ويؤكد مجدداً أنه مشروع نجم جديد للكرة الإماراتية.

ولم يتأخر المنصوري في إثبات نفسه، إذ كان قريباً من إدراك التعادل، بعدما ارتقى لكرة عرضية وسددها برأسه بمحاذاة القائم في أخطر فرص شباب الأهلي خلال الدقائق الأخيرة، لكن الحظ لم يحالفه في التسجيل، كما حصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة، ولم ينجح شباب الأهلي في استغلالها.

من جهته، قال المدرب البرتغالي باولو سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعب مميز جداً، ينمو بسرعة، ولديه فهم جيد للجانب الفني والتكتيكي داخل الملعب.. يستحق الثقة التي منحناها إياه، وهذا لا يُعد تقليلاً من أي لاعب آخر. ما يقدمه في التدريبات يؤكد أحقيته في الوجود في القمم الكبرى، وأنا سعيد بتطوره الذهني والفني».

وأضاف: «محمد المنصوري مستقبل الكرة الإماراتية، يمتلك إمكانات تؤهله للاحتراف الخارجي وتمثيل المنتخب الوطني في المستقبل».

وبهذا الظهور اللافت، يكون محمد جمعة المنصوري قد وضع نفسه تحت دائرة الضوء، مؤكداً أن شباب الأهلي يملك موهبة صاعدة قادرة على صناعة الفارق في قادم المباريات، وأن الكرة الإماراتية على موعد مع نجم جديد في الطريق.

محمد المنصوري في مباراتين

- لمس الكرة: 17 مرة

- تمريرات صحيحة: 6

- تمريرات ناجحة في ملعب الخصم: 5

- تمريرات مؤثرة: 3

- تسديدات على المرمى: 2

• أصغر لاعب في قمة شباب الأهلي والعين يخطف الأنظار رغم الخسارة الأولى.

باولو سوزا:

