4 مشاهد مرتقبة في «تمهيدي الكأس» أبرزها تحدي بيرلو وطموح ماجد

نجحت فرق العروبة ودبا الحصن والحمرية ويونايتد في بلوغ المرحلة الأخيرة من الدور التمهيدي لأندية الدرجة الأولى المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وستقام المواجهتان الحاسمتان في الثالث من أكتوبر المقبل، إذ يلتقي الحمرية مع العروبة، فيما يواجه دبا الحصن فريق يونايتد، وسيصعد الفائزان لملاقاة أندية المحترفين، إذ ينتظر الشارقة المتأهل من مباراة الحمرية والعروبة، بينما يلتقي العين مع الفائز من مواجهة دبا الحصن ويونايتد.

ويترقب جمهور الدرجة الأولى أن يشهد الدور التمهيدي الثالث مشاهد فنية جديدة، تضفي مزيداً من المتعة والندية على المباراتين، ورصدتها «الإمارات اليوم» كالآتي:

أجواء المحترفين

يسعى فريقا العروبة ودبا الحصن لتحقيق الفوز والعودة للعب إلى جانب فرق دوري أدنوك للمحترفين، وهي فرصة قد تكون تاريخية لهما بعد غياب طويل، ما يضعهما تحت ضغط نفسي كبير لتحقيق هذا الطموح.

اختبار بيرلو

الفائز من مواجهة دبا الحصن ويونايتد سيلاقي الشارقة في دور الـ16، وفي حال تأهل يونايتد فستكون هذه أول مباراة حقيقية للأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو في اختبار قوي وجماهيري مع فريقه.

ديربي أوروبي

يقود الحمرية المدرب الصربي زوران بوبوفيتش، فيما يشرف على العروبة البرتغالي أندريا جوميز، وستحمل المواجهة طابعاً أوروبياً، خصوصاً أن كليهما سبق له العمل في دوري المحترفين، ويتطلع الفائز لبلوغ مواجهة العين في الدور المقبل.

طموح ماجد

يتطلع أسطورة حراسة المرمى الإماراتية ماجد ناصر إلى قيادة فريقه الحمرية نحو الفوز والانتقال إلى مرحلة مواجهة الكبار، في أول ظهور تاريخي للحمرية في الأدوار الرئيسة للبطولة، وستكون الأنظار مسلطة عليه لقيادة الفريق نحو إنجاز مهم.