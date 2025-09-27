محمد صالح.. موهبة مواطنة في التنس بطموح «عالمي»

فرض لاعب المنتخب الوطني للناشئين في التنس محمد صالح آل علي (14 سنة)، نفسه أحد أبرز المواهب الواعدة التي ينتظرها مستقبل كبير في اللعبة، مع طموح بالمشاركة في البطولات العالمية والدورات الأولمبية مستقبلاً.

ويحظى محمد آل علي بدعم ورعاية اتحاد الإمارات للتنس، ضمن نخبة من أقرانه الموهوبين، إضافة إلى الرعاية الخاصة من والده الذي يحرص على توفير بيئة مثالية تمكنه من تحقيق طموحه بأن يكون لاعباً إماراتياً قادراً على المشاركة في أقوى البطولات العالمية، وتحقيق النتائج الإيجابية.

ويتصدر محمد صالح تصنيف اللاعبين المواطنين في الفئة العمرية (16 سنة)، رغم أنه أصغر سناً، بحثاً عن مباريات قوية تسهم في تطوير مستواه الفني وزيادة خبراته، حيث يشارك في منافسات تضم أكثر من 160 لاعباً من مختلف الجنسيات، كما يحتل المركز الثاني في تصنيف فئة (14 سنة) التي تضم أكثر من 120 لاعباً من المواطنين والمقيمين.

وقال محمد صالح لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي أكبر من الفوز بالبطولات المحلية أو الخليجية أو حتى القارية، بل طموحي الوصول إلى العالمية واللعب في الدورات الأولمبية، لذلك أتدرب وفق خطة فنية بإشراف اتحاد الإمارات للتنس، ومدربي محمد حلمي، في أكاديمية مدينة زايد للتنس في أبوظبي».

وأضاف: «أدرك أن ذلك يحتاج إلى جهود جبارة ووقت طويل، لكنني لن أتنازل عن تحقيق هذا الطموح. اخترت التنس منذ البداية بدلاً من كرة القدم، لأنها قريبة من والدي وتشكل جزءاً من ثقافة العائلة، إلى جانب أخي علي الذي يُتوقع له مستقبل مميز أيضاً».

وتابع: «والدي ومدربي يشعران بالسعادة لأن مستواي في تصاعد من موسم لآخر، وأنا أشعر بثقة عالية لتحقيق الطموح الأفضل تدريجياً. كما أنني أحزن كثيراً عند الخسارة حتى لو كانت في مباريات ودية، وهذا الأمر عزز لدي ثقافة الفوز».

وعن اهتمامه الحالي، قال: «لا أفكر سوى بالتركيز على تدريباتي ومنافساتي، وأحرص على الاستماع للنصائح وتطبيقها بدقة، خصوصاً ما يتعلق بعدم السهر والالتزام بالغذاء الصحي، وعندما أصل إلى المستويات العالية سأبحث عن قدوة أقتدي بها».

من جهته، أكد مدربه في أكاديمية مدينة زايد للتنس، المصري محمد حلمي، أن اللاعب يُعد موهبة ونابغة في التنس، لما يتمتع به من مواصفات تؤهله لأن يكون لاعباً مميزاً مستقبلاً، مثمناً دعم اتحاد التنس له، ليكون أحد أبرز اللاعبين، وقال: «لديه قدرات فنية وذهنية عالية، ظهرت من خلال مشاركته في منافسات عمرية أكبر من عمره، وتحقيقه الفوز وتقديم أداء مميز، ما يضعه ضمن خريطة الناشئين المميزين داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «يُعتبر إضافة مهمة لتنس الإمارات، ومع الاستمرار في التدريب والتطوير يمكن أن يصل إلى العالمية، فهو يتمتع بصفات استثنائية أكبر من عمره الحالي، منها ذكاؤه داخل الملعب، ورؤيته الواضحة التي تساعده على قراءة المواقف وتحليلها والتعامل معها بمرونة، إلى جانب قوته في تحمل الضغوط خلال المباريات الصعبة مقارنة بعمره».

وختم: «تدريبياً لدينا رؤية فنية نعمل عليها لتطوير مهاراته بشكل تدريجي، عبر مشاركته في بطولات دولية للناشئين، ليكتسب الخبرة ويكون جاهزاً للانتقال إلى مستويات أعلى».

محمد صالح:

• اخترت لعبة التنس منذ البداية بدلاً من كرة القدم، لأنها قريبة من والدي وتشكل جزءاً من ثقافة العائلة.