انسجام

طالب لاعب آسيوي في دوري المحترفين إدارة ناديه بإلغاء عقده الذي أبرمه مطلع الموسم الحالي، أو إعارته لنادٍ آخر، رغم مشاركته في أغلب المباريات، وذلك لعدم قدرته على الانسجام مع الفريق، لكن طلبه قوبل بالرفض، مع وعود بمساعدته معنوياً.

إحباط

كشف مشرف في رابطة مشجعين لنادٍ محترف عن تلقيه وعداً من أكثر من 1000 مشجع للحضور إلى المدرجات في المباراة المهمة، لكنه فوجئ بحضور أقل من 50 مشجعاً، مشيراً إلى أنه يشعر بالإحباط لضياع جهوده.

تشاور

استغرب اتحاد لعبة فردية غياباً واسعاً لممثلي الأندية والفرق التي تعمل تحت مظلته عن اللقاء التشاوري الذي نظمه لاعتماد اللوائح الجديدة، واتخاذ القرارات المهمة، مؤكداً أنه سيضطر إلى زيارة المتغيبين لإيجاد الحلول المناسبة.

تعامل

انتقد مسؤولون وإداريون في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الأسلوب الذي تتعامل به شركة حماية الملاعب، إذ لا يمتلك بعضهم خبرة، داعين إلى اختيار شركات تحسن التعامل بشكل يعزز الحضور الجماهيري والإعلامي لمباريات الهواة.

استغراب

استغرب مسؤول كبير في نادٍ محترف حالة الاستياء من جمهور النادي، بسبب نوعية اللاعبين الذين تم ضمهم للفريق، على الرغم من أنه يحقق نجاحات جيدة في البطولة، على حد تعبيره.

استجابة

استجابت إدارة نادٍ محترف لرمسة «الإمارات اليوم»، التي تم نشرها في عدد سابق، وسارعت لتوفير معدات التشجيع لرابطة المشجعين التي كانت تطالب بها، لتسهيل مهامهم في مؤازرة اللاعبين على المدرجات.