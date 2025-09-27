«ريبلز رومانس» و«إل كوردوبس» ينشدان لقب «جو هيرش تيرف كلاسيك» الأميركي

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، بنجميه «ريبلز رومانس» و«إل كوردوبس» اللذين يشرف على تدريبهما شارلي آبلبي، للمنافسة على لقب سباق «جو هيرش تيرف كلاسيك»، المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» لمسافة 2400 متر عشبي، ويجري اليوم على مضمار «أكودكت» الأميركي الشهير.

ويخوض «ريبلز رومانس»، بطل الذكور على الأرضية العشبية في الولايات المتحدة لعام 2024، أول ظهور له هذا الموسم في أميركا، بعدما نال شرف التتويج في جوائز «إكليبس 2024» على أثر تحقيق كأول خيل على الساحة الدولية انتصارين غير متتاليين في سباق «بريدرز كب تيرف» الكلاسيكي الأميركي الشهير، حقق أولها في نسخة 2022 على مضمار «ديل مار»، ومن ثم في 2024.

ويتطلع «ريبلز رومانس» لتأكيد جدارته كأكثر جياد فريق «غودولفين» تاريخياً حصد للألقاب، بإضافة انتصاره الـ20 على مدار 29 مشاركة له في عالم السباقات، إذ يعود الجواد البالغ من العمر سبع سنوات إلى «جو هيرش تيرف كلاسيك»، بعد أن حل رابعاً قبل عامين على أرضية لينة.

بدوره يطمح «إل كوردوبس» إلى انتصاره الثاني في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعدما حقق أغسطس الماضي لقب سباق «سورد دانسر» على مضمار «ساراتوغا» الأميركي.

وعلق مدرب فريق «غودولفين» شارلي آبلبي، على حظوظ الجوادين بقوله: «سارت رحلة كل من (ريبلز رومانس) و(إل كوردوبس) بشكل جيد، واستقرا في (ساراتوغا)، حيث قاما بتدريب خفيف يوم الاثنين الماضي».

وأضاف: «سيقود الفارس الخبير فرانكي ديتوري الجواد (ريبلز رومانس)، فيما سيقود الفارس جون فيلاسكويز (إل كوردوبس)».

وتابع: «خسر (ريبلز رومانس) في هذا السباق قبل عامين بسبب الأمطار وظروف الأرضية، ونتطلع أن تكون الأجواء مناسبة له لهذا العام، ويبدو في حالة رائعة لتحقيق الفوز، أما (إل كوردوبس) فيتمتع بلياقة شبابية أفضل، ورأينا أنه يستحق خوض تحدٍّ مع خيول أكثر خبرة في مسافة الميل ونصف بعد فوزه في (سورد دانسر)، ونتطلع لمعرفة أدائه أمام (ريبلز رومانس)، وما إذا كان قادراً على تأكيد نفسه للذهاب إلى سباق (بريدرز كب تيرف) نوفمبر المقبل».