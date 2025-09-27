أبوظبي تستضيف «عالمية السلة الثلاثية» في أكتوبر

يستعد مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، لتنظيم الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية - أبوظبي، التي تقام يومي السبت والأحد 25 و26 أكتوبر 2025، بالقرب من المدخل الجنوبي لمارينا مول.

وتشهد البطولة المرتقبة مشاركة نخبة من لاعبي كرة السلة الثلاثية من مختلف أنحاء العالم، حيث يتنافس 14 فريقاً ومنتخباً دولياً، من بينها فريق «أمستردام»، وفريق «أولانباتار» من منغوليا، وفريق باسكيت بون الألماني، وفريق السيف البحريني، وفريق العين الإماراتي، إضافة إلى المنتخب الجزائري.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «يسرّنا عودة الجولة العالمية لبطولة كرة السلة الثلاثية إلى أبوظبي، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة، ونحن على ثقة بأن البطولة ستعزز سمعة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة، من خلال تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكل من اللاعبين والمشجعين».

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للجولة أكثر من 200 ألف دولار أميركي، موزعة على الفرق الفائزة من المركز الأول حتى المركز السابع، إضافة إلى جوائز فرعية لأفضل فريق يفوز قبل الوقت المحدد، وجائزة أفضل مسدد للرميات الثلاثية.