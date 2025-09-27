ترابين: قبلت عرض النصر شغفاً بـ «السلة العربية»

كشف المحترف الأميركي ترابين ترابيرو، (28 عاماً)، أن الرغبة في لقاء أصدقاء الأمس، والشغف في إضافة إنجازٍ جديد لسجله الاحترافي، بالمنافسة على الميدالية الذهبية في ظهوره الأول في البطولات العربية، كان وراء عدم تردده في قبول عرض نادي النصر، والانضمام إلى صفوف «العميد» في مشاركته الحالية في بطولة الأندية العربية، المقامة في نسختها الـ37 بدبي، وتمتد حتى السادس من أكتوبر المقبل.

وقال ترابين لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشغف في الظهور للمرة الأولى في أقوى البطولات على صعيد المنطقة، وسط مشاركة 16 من نخبة الأندية العربية، والسعي لإضافة إنجاز جديد لمسيرتي الاحترافي، كان وراء عدم التردد وقبول عرض نادي النصر، والمنافسة أمام نخبة المحترفين الأجانب في الأندية الـ16 المنافسة على اللقب، بجانب كونها فرصة للقاء أصدقاء الأمس خاصة فريقي السابق المنامة البحريني».

وأوضح: «لم يسبق لي الوجود في بطولات الأندية العربية، رغم احترافي سابقاً مع المنامة الذي قدمت معه مستويات رائعة، خاصة في النسخ الأولى من دوري (سوبر غرب - آسيا)، لتأتي الفرص من بوابة فريقي الجديد النصر الإماراتي في الوجود بهذه البطولة، والاستمرار في تحقيق شغفي بمساعدة الفريق لتحقيق الانتصارات بطموح الذهاب بعيداً والمنافسة على اللقب».

وعن مستوى الأندية المشاركة في البطولة، ومدى التحديات التي يجدها على أرضية الملعب مع فريقه الجديد، قال ترابين: «لعبت موسمي الأخير في الدوري الإندونيسي، ورغم قصر مرحلة الإعداد لي مع فريقي الجديد، إلا أن الأجواء إيجابية للغاية، وأتطلع خلال مبارياتنا في دور المجموعات، لتقديم أقصى جهد ممكن والمساعدة في تحقيق مزيدٍ من الانسجام على أرضية الملعب مع زملائي الجدد».

واختتم: «ظهرنا بشكل مميز في مباراتنا الافتتاحية أمام (شعب حضرموت) اليمني، وأتطلع قدماً لمبارياتنا المقبلة للمنافسة على صدارة المجموعة، والانتقال إلى الأدوار الإقصائية».

4 مباريات اليوم

يلتقي صاحب الضيافة فريق النصر في الرابعة عصر اليوم، القادسية الكويتي في ثاني جولات المجموعة الأولى، تليها في السادسة مباراة «حمص الفداء» السوري، أمام شعب حضرموت اليمني بالمجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي أهلي طرابلس الليبي أمام المنامة البحريني في الثانية ظهراً، والأنطوني اللبناني أمام الكويت الكويتي في الثامنة مساءً.