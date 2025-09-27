صفقة بـ 7 ملايين درهم.. الجزيرة يتفق مع الغامبي جاتا     

أكدت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة اقترب من الإعلان عن صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «سبورت سبورت» البوسنية أن نادي ساراييفو البوسني وافق على رحيل لاعبه الغامبي الشاب مومودو جاتا إلى الدوري الإماراتي بعد اتفاق رسمي مع نادي الجزيرة.

وأضافت: «اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً كان قد انضم إلى ساراييفو في صيف 2024 قادماً من بانجول يونايتد في غامبيا، وقدم مستويات لافتة جعلته محط أنظار أندية عدة».

وأشارت إلى أن ساراييفو سيحصل على ما يقارب 1.8 مليون يورو من الصفقة (نحو سبعة ملايين درهم)، إضافة إلى نسبة 15% من قيمة أي انتقال مستقبلي، ما يعزز المكاسب المالية للنادي. ورغم تجديد عقد اللاعب حتى 2029 في يوليو الماضي، فإن العرض الإماراتي كان كافياً لإقناع الإدارة بالموافقة على رحيله.

يذكر أن مومودو جاتا خاض 14 مباراة مع ساراييفو وقدم تمريرة حاسمة واحدة، لكنه أظهر قدرات بدنية وفنية جعلت انتقاله إلى الجزيرة خطوة منطقية في مسيرته.

وأكدت الصحيفة أن انتقال اللاعب الشاب إلى «فخر أبوظبي» يعد إضافة قوية لمسيرته، خصوصاً أنه يقود الفريق المدرب الهولندي مارينو بوشيتش بينما يضم الفريق لاعبين بارزين مثل نبيل فقير ومحمد النني، وهو ما يمنح اللاعب فرصة أكبر للتطور وسط بيئة احترافية قوية.

وكان نادي الجزيرة قد أكمل قائمة اللاعبين الأجانب بتعاقده مع الكونغولي سيمون بانزا، لينضم إلى كل من ويليان روشا ومحمد النني ونبيل فقير وإبراهيم عادل، بينما سيتم قيد الغامبي جاتا في فئة اللاعبين المقيمين.

ويسعى الجزيرة إلى تعديل أوضاعه خلال فترة التوقف الدولي، بعدما تعرض الفريق لخسارة جديدة في دوري أدنوك للمحترفين، بهزيمته في الجولة الخامسة على أرضه في «الديربي» أمام الوحدة بهدف دون رد، حيث تعمل شركة الكرة على إبرام أكثر من صفقة بارزة قبل غلق باب القيد في الأول من أكتوبر المقبل.

