ليما: اللاعبون الدوليون يلعبون مع الأندية بقلوبهم.. وعقولهم مع المنتخب

أكد نجم المنتخب الوطني ونادي الوصل فابيو ليما أن تركيز اللاعبين الدوليين بدأ يتجه نحو الاستحقاقات المصيرية التي تنتظر «الأبيض» في مباراتي الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر في الدوحة الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الحلم بالمشاركة في المونديال يمثل الدافع الأكبر لهم كلاعبين.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون الدوليون كافة يلعبون بقلوبهم مع أنديتهم، لكن عقولهم تبقى في تصفيات كأس العالم، إذ هناك تركيز خاص على المنتخب لأننا مقبلون على مباراتين مهمتين أمام عُمان وقطر، وهما الأهم في حياتنا كلاعبين. حلم التأهل إلى المونديال يراودنا جميعاً، وأعتقد أننا نستحق أن نكون ضمن المنتخبات المتأهلة بفضل الإمكانات والعزيمة التي نمتلكها».

وتابع: «رغم استمرار بعض اللاعبين في خوض مبارياتهم مع الأندية، فإن أذهان الجميع تتجه نحو المنتخب، نريد أن نكون في قمة الجاهزية البدنية والذهنية عندما نرتدي قميص الأبيض، الجميع متحمس للغاية، وأتمنى أن نكون في أفضل حال عند بدء المعسكر، لأن مثل هذه المباريات لا تحتمل أي تراجع أو أخطاء».

وعن مباراة الشارقة، أعرب فابيو ليما عن سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه فريقه أمام الشارقة في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «النقاط الثلاث جاءت بعد مباراة صعبة أمام خصم قوي يملك أسماء مميزة وخبرة كبيرة في المنافسة على الألقاب».

وكان الوصل قد نجح في قلب النتيجة أمام ضيفه الشارقة 2-1، ليتقدم نحو المركز الخامس برصيد 10 نقاط، متساوياً في عدد النقاط مع كل من شباب الأهلي «الثالث»، وكلباء «الرابع».

وأضاف ليما: «الشارقة واحد من أفضل الفرق في الدوري. لديه تشكيلة قوية ومدرب ممتاز يعرف كيف يوظف إمكانات لاعبيه. كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، لكننا دخلنا اللقاء بتركيز كبير وروح قتالية عالية».

وأضاف: «أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً للغاية، وسيطرنا على مجريات اللعب في فترات طويلة، وكنا نستحق الفوز عن جدارة، القتال حتى اللحظة الأخيرة هو ما صنع الفارق اليوم، والنقاط الثلاث التي حصدناها مهمة جداً لمسيرة الوصل».

وأكمل: «هذا الانتصار يعطينا دفعة معنوية كبيرة، لأننا أصبحنا نقترب أكثر من المربع الذهبي، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا في هذا التوقيت. الوصل فريق يملك تاريخاً كبيراً، وهدفنا أن نعيده إلى مكانته الطبيعية في صدارة المنافسة. المشوار مازال طويلاً، لكن الثقة التي نلعب بها تجعلنا نؤمن بقدرتنا على تحقيق المزيد من الانتصارات».

وأوضح ليما قائلاً: «المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبر من جميع اللاعبين. المنافسة في الدوري قوية جداً هذا الموسم، ولا توجد مباراة سهلة، علينا أن نحافظ على مستوانا ونواصل القتال في كل جولة، المهم أن نلعب بعقلية الانتصار دائماً، لأن ذلك وحده سيقودنا إلى تحقيق أهدافنا».

وختم: «نلعب في كل مباراة من أجل جماهيرنا التي تُعد الداعم الأكبر لنا، سواء مع الوصل أو المنتخب، أشكر كل من حضر مباراة الشارقة وساندنا حتى آخر دقيقة، وأعدهم أننا سنقاتل دائماً من أجل إسعادهم، دعمهم يمنحنا حافزاً إضافياً لتحقيق الانتصارات، وهدفنا أن نهديهم الفرح سواء في الدوري المحلي أو في البطولة الآسيوية».

