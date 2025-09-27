منتخب الإمارات لسيدات الكريكيت يشارك في دولية زيمبابوي

يشارك منتخب الإمارات للكريكيت للسيدات في بطولة زيمبابوي الدولية التي انطلقت أمس، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل.

وأكدت إيشا أوزا، كابتن المنتخب أن منتخب الإمارات يتطلع إلى صنع التاريخ وتحقيق إنجاز كبير في هذه البطولة معربة عن الاستعداد الكامل لتحقيق هذا الهدف عبر مجموعة من التجارب القوية التي أسهمت في تجهيز اللاعبات، وسهلت اختيار 17 لاعبة على مستوى عال لخوض المنافسات والخروج بأفضل نتيجة.

كان منتخب الإمارات قد نجح في الحصول على تصنيف (ODI) في مايو الماضي، بعد خوضه بنجاح سلسلة مباريات (T20I) التصنيفية التي أهلته للعب مع أفضل 15 منتخباً على مستوى العالم.