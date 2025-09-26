الوحدة السوري ينجو من مصيدة البشائر العماني في "السلة العربية"

حقق فريق كرة السلة في نادي الوحدة السوري، انتصاراً صعباً على البشائر العماني، جاء بفارق خمس نقاط وبنتيجة (79-74)، في مباراة جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة في دوري مجموعات بطولة الأندية العربية، التي استهلت أمس، نسختها الـ 37، والمقامة على صالة نادي النصر في دبي، وتمتد حتى السادس من أكتوبر المقبل.

كما شهدت الجولة الثانية، ولحساب المجموعة ذاتها، فوز الريان القطري على الحكمة اللبناني بنتيجة (86-81).

واحتاج الوحدة السوري لضمان انتصاره إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (23-13 و15-14)، فيما لم يشفع للبشائر العماني نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع (21-19 و28-20) التي لم تكن كافية له في العودة بنتيجة المباراة.

وتدخل فرق المجموعة يوم غدٍ السبت، مرحلة الراحة، قبل العودة بعد غدٍ الأحد لاستكمال مبارياتها في دوري المجموعات، حين يلتقي البشائر العماني في السادسة مساءً فريق الحكمة اللبناني في مباراة يتطلع إليها الفريقين بشعار التعويض، وتتبع في الثامنة بلقاء حسم صدارة فرق المجوعة الذي يجمع الوحدة السوري أمام الريان القطري.